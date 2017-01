Regard : La violence urbaine sous la loupe

Le devoir se conjugue à tous les temps. Il rime aussi, avec l'écoute, le conseil et l'orientation des jeunes, dans les quartiers populaires et populeux, terreau, très souvent de tous les maux. La prévention, en fait, un mot que connaissent, si bien, les services de la sûreté nationale, sur tous les fronts, de jour comme de nuit, pas seulement pour faire régner l'ordre, mais également pour assurer un soutien psychologique, à des adolescents et des jeunes, déstabilisés et en perte de repères. Loin des lois sourdes, figées, insensibles et parfois même inhumaines - preuve en est que nul n'est censé ignorer la loi - la police se rapproche du citoyen, à travers des actions sensibilisation afin d'éviter à la population juvénile, notamment, de sombrer dans la délinquance, la drogue et autres fléaux sociaux. Réprimer tantôt, « aiguiller » et guider tantôt, sans se lasser partent à la rescousse de personnes désœuvrées et livrées à elles mêmes. La lutte contre la violence urbaine, c'est un souci, pris, très au sérieux, par ces éléments, à cœur vaillant et sans répit, qui se lancent dans une course quotidienne pour que les cités renouent avec la sérénité et la quiétude, perdues, ces dernières années, avec la tendance, à la hausse du phénomène de la criminalité. Aujourd'hui, des cellules d'écoute sont là, pour être ce trait d'union indispensable et dont on ne peut se passer pour aller vers la stabilité et la paix sociale. D'ailleurs le général major Hamel a plus d'un titre insisté sur les missions de la police de proximité, appelée à développer davantage la collaboration réelle entre le citoyen et ces unités garantes de la sécurité et de l'ordre public, déployées sur le terrain pour mieux se prémunir contre la criminalité et la violence, sous toutes ses formes. C'est une vérité, désormais, s'attaquer aux « racines » du mal, passe aussi et surtout par le retour, à la paix dans nos cités où il ne fait plus désormais bon vivre. Un fait qui renvoie à l'importance de la lutte contre les délits de proximité.

Samia D.