Cellules d’écoute et de prévention : Orienter et prévenir

13 cellules d'écoute et de prévention, à travers les 13 daïras de la capitale, ont été mises sur pied par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) en 2012, afin de parer à toute urgence en matière de prise en charge des jeunes enfants et adolescents en difficulté. Cette brigade est en contact permanent avec les magistrats des mineurs afin de leur assurer une meilleure insertion sociale.

Ces cellules d'écoute sont nées d'une stratégie mixte mouvement associatif-DGSN basée sur l'action de prévention de proximité, l'écoute, la communication et l'accompagnement thérapeutique comme meilleur moyen pour combattre différents fléaux sociaux. Afin de rapprocher ces cellules d'écoute des jeunes, la DGSN a prévu la mise en place de six psycho-bus mobiles animés par des équipes médio-psychologiques dont la mission consiste à écouter les jeunes en difficulté, des jeunes souffrant de troubles névrotiques ou des problèmes au sein de leur famille ou de traumatisme psychique.

Dans le milieu scolaire, six Samu scolaires mobiles, animés par des psychologues et des éducateurs, sillonnent les écoles pour informer et sensibiliser les jeunes contre la violence et la toxicomanie en milieu scolaire. Ces psycho-bus arpentent les communes d'Alger transportant des médecins et des psychologues ainsi que des représentants des institutions en charge de l'emploi des jeunes et s'adressent en particulier aux toxicomanes. Le commissaire Kamel Ouali indique que cette initiative s'intègre dans une approche nouvelle de la police de proximité à l'effet de combattre les fléaux sociaux dont la toxicomanie, en privilégiant l'écoute, la sensibilisation et la prévention.

Des SAMU scolaires touchent les écoles, les CEM et les établissements secondaires et des psychos-bus s'activent dans les quartiers d'Alger pour soulager les maux des jeunes en situation de précarité morale ou ayant basculé dans la délinquance. « Les cellules d'écoute de la DGSN épaulées par des éducateurs accomplissent une vaste mission de contact, d'approche et de sensibilisation », affirme le responsable de la cellule de communication de la DGSN.

Outre les médecins, psychologues et éducateurs, le dispositif mis en place, mobilise des partenaires de la formation professionnelle, de l'ANSEJ et de la BEA, dans une approché bicéphale DGSN-mouvement associatif et qui met en évidence la volonté d'aborder, d'un point de vue collectif les questions liées à la prévention des maux sociaux au combat contre la délinquance et l'insertion professionnelle.

Il faut reconnaître que depuis leur mise en place les cellules d'écoute et de l'action préventive (CEAP) des 13 sûretés de daïra de la capitale ont réussi un grand pari : se rapprocher des jeunes et des moins jeunes et les convaincre, loin de l'action répressive, à s'éloigner de la toxicomanie et autres fléaux sociaux. Orientés vers une présence en permanence dans les cités, les quartiers, les établissements scolaires, les centres de formation professionnelle et la place publique, leurs actions ont vite donné leurs fruits.

Farida L.