« 15-48 » : Deux millions d’appels en 2016

La DGSN avait instauré le numéro vert 15-48 en vue d'établir un contact direct et continu avec le citoyen et lutter contre la criminalité. Au cours de l'année 2016, le centre des opérations de la DGSN a enregistré 1.879.588 appels au numéro vert le 15-48 et 649.240 appels au niveau du numéro de secours le 17.

Des appels qui interviennent souvent pour demander une intervention, faire part d'infractions et d'accidents de la route, demander des renseignements, et solliciter divers services. Le commissaire divisionnaire de la police à la DGSN, Amar Laroum, affirme qu'« Aujourd'hui, le citoyen a recours au numéro vert 15-48 pour accélérer la réaction d'autres services pour la prise en charge de leurs problèmes tels que les services des urgences médicales ».

Le chargé de communication de la DGSN nous relate le problème d'un pêcheur qui était menacé de noyade, et qui a eu l'idée de contacter la police via le 15-48 afin que celle-ci intervienne et alerte les garde-côtes pour qu'il soit secouru et il l'a été. Le numéro vert de la police a été ainsi d'un grand secours pour nombre de personnes se trouvant en difficultés. Ces appels ont aussi donné lieu à des interventions de la police qui ont permis d'arrêter plusieurs personnes en flagrant délit et d'empêcher des crimes et des agressions.

F. L.