Mascara : Campagne de sensibilisation contre les fléaux sociaux

Dans le cadre de leurs activités de sensibilisation de proximité, les services de la sûreté de wilaya de Mascara ont lancé une campagne de sensibilisation au profit des stagiaires des instituts et centres de formation professionnelle de Mascara, avec pour thème les fléaux sociaux.

En effet, des cadres relevant des services de wilaya de police judiciaire, de la Sécurité publique, du Bureau de Communication et des relations publiques, ont supervisé l'organisation d'un après-midi de sensibilisation à l'Institut National Spécialisé dans la Formation Professionnelle de Mascara. Au début de l'activité, il a été question des dangers des accidents de la route à travers l'exposition des statistiques enregistrés au niveau du territoire de compétence, en mettant en exergue les différentes causes des accidents, notamment l'élément humain considéré comme le premier responsable.

Ainsi, des vidéos sur les accidents montrant les différentes causes ont été exposées. Ensuite le deuxième axe de la conférence a été abordé, à savoir le mauvais usage d'Internet et des réseaux sociaux, entraînant des cyber-crimes ciblant la vie personnelle et les biens à travers l'escroquerie. Les cadres de la police judiciaire ont prodigué des conseils et orientations à cette catégorie de citoyens considérée comme la plus concernée par ces moyens de communication, à savoir éviter de consulter les sites suspects et de prendre contact avec des étrangers, ne pas mettre en ligne des informations personnelle qui seraient utiliser à des fins criminelles. Des exemples d'affaires traitées par la Brigade de lutte contre la cybercriminalité ont été aussi relatés pour mettre en garde les stagiaires.

Avant de clore l'activité, les conférenciers ont abordé les dangers d'addiction aux drogues, et les efforts déployés par les services de la sûreté de wilaya dans la lutte contre ce fléau dont les effets sont néfastes tant sur la santé physique que psychologique. En marge de ces interventions, une exposition a eu lieu au profit des stagiaires sur les activités de la sûreté de wilaya comportant les efforts et les moyens scientifiques et techniques utilisés. Ces activités de sensibilisation visent à consacrer une culture préventive auprès des jeunes à l'égard des différents fléaux sociaux.

A. Ghomchi