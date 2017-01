Actions de proximité de la DGSN : Une politique porteuse de résultats

Durant ces dernières années, la Direction générale de la Sûreté nationale a franchi des étapes importantes pour ce qui est de la consolidation de la relation entre les services de la police et le citoyen. Le but étant l'instauration d'un climat de confiance pour permettre aux forces de sécurité de faire leur travail sans outrepasser leurs prérogatives, mais aussi aux populations de comprendre que les forces de sécurité sont à leur service.



Il faut reconnaître, qu'à une certaine époque, les populations, premières bénéficiaires des prestations des services de sécurité, affichaient à leur endroit une certaine défiance. Leurs rapports étaient, à la limite, conflictuels. Fort de ce constat, les responsables de la DGSN ont résolu à la nécessité d'initier un nouveau concept visant à redéfinir les rapports des services de sécurité avec les populations.

C'est le concept de « police de proximité ». L'écoute, le dialogue, l'information et la communication, ainsi que la prévention et la sauvegarde de la jeunesse sont désormais les mots d'ordre de cette nouvelle police de proximité. L'évolution des rapports de l'institution, et des membres qui la composent, avec le public représentent l'objectif et le défi principal de la DGSN. Cela veut-il dire qu'on va dépasser l'approche historique dite « autoritaire » de la police ? Fini la peur du policier ? « Aucunement » nous répond le commissaire de police, Kamel Ouali, responsable au sein de la cellule de communication de la DGSN. « Cette nouvelle approche est dominée, il est vrai, par une priorité à la prévention et à la sensibilisation mais la « répression » sera toujours là, « les agents de sécurité peuvent être, selon les circonstances, des éducateurs, des gardiens de l'ordre et de la sécurité, des surveillants ou des conciliateurs », dira le commissaire Ouali. Une politique qui a progressivement évolué et n'a pas tardé à porter ses fruits aux centres urbains et partout ailleurs. Selon le commissaire divisionnaire, Kamel Ouali, chef de la cellule de communication à la DGSN, « cette initiative de grande envergure en partenariat avec la société civile a été motivée par un ensemble d'indicateurs notamment la baisse sensible enregistrée en matière de certaines formes de criminalité de droit commun ».



Plus de 7.300 activités initiées en 2016 en partenariat avec le mouvement associatif



Pour promouvoir la proximité et la prévention comme pilier principal dans la lutte contre toutes les formes d'insécurité, la DGSN a pris le mouvement associatif et tout organisme représentant la jeunesse pour partenaires dans cette action commune. Ainsi, plus de 7.300 activités ont été initiées en 2016 par la DGSN avec les associations pour sensibiliser sur la stabilité et sur les dangers des fléaux sociaux. Mouvement associatif, Scouts musulmans, Réseau Nada, la Forem, des élus locaux, des cadres de l'administration, des psychologues et des sociologues, des avocats, des journalistes, des médecins, des spécialistes dans la prévention et la sécurité routière, des sportifs, mais aussi des artistes pour conjuguer leurs efforts et créer une dynamique de proximité. Un partenariat véhiculé à travers l'animation, pour chaque évènement, des conférences, des rencontres-débats, des circuits de conduite et des rencontres festives « pour encourager ces partenaires à mettre leur grain de sel dans l'action de proximité et tisser une base relationnelle solide et je peux dire que tout le monde accueille bien nos initiatives et toutes les actions menées ont été fructueuses. Bien plus, il y a même des associations qui viennent à nous d'elles-mêmes pour nous proposer de les accompagner dans leurs propres activités », nous explique le commissaire Ouali. La protection de l'enfant contre le viol, la violence en milieu scolaire et la déperdition scolaire, la drogue et la toxicomanie, les accidents de la route, la protection de l'environnement… sont autant de problèmes sur lesquelles les cellules d'écoutes de la DGSN se penchent en sensibilisant, en éduquant et en orientant à travers notamment des portes ouvertes de sensibilisation avec la coordination de différents établissements éducatifs, les citoyens sur le danger de ces fléaux et leurs répercutions négatives sur les jeunes. Des affiches, ainsi que de différents documents y compris audiovisuels sont présentés pour répondre au différentes questions des citoyens, créant ainsi un espace d'écoute et de suivi psychologique afin de leur porter une meilleure aide et prise en charge. Ainsi « Plus de 75 activités de proximité ont été organisées en 2016 par les services de la DGSN et 147 actions ont été menées en partenariat avec la société civile » nous révèle le responsable de la cellule de communication de la DGSN. Ces activités et beaucoup d'autres sont organisées, pour la plupart, par les cellules d'écoute de la DGSN et encadrées par des responsables de la sécurité publique et de la sécurité routière ainsi que la direction des activités sportives de l'institution.



Pari réussi en milieu scolaire



Les écoliers et les adolescents sont les victimes privilégiées de la violence, de la délinquance et de la drogue, ils sont aussi les premiers bénéficiaires des différentes campagnes de sensibilisation de la DGSN. « En 2016 nous avons réalisé 7.816 cours pédagogiques en milieu scolaire, au profit de 457.000 élèves, et nous comptons faire plus cette année au profit des jeunes et des moins jeunes », a assuré M. Ouali. Dans chaque circonscription de sécurité de proximité, un cadre de police est chargé des relations avec l'éducation nationale. Il anime et coordonne les actions de prévention conférences, ateliers ou débats au sein des établissements, en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés, institutions justice et police, associations et services spécialisés dans la prévention des risques, à destination des élèves, de la communauté éducative, mais aussi des parents d'élèves. Lors de l'année 2016, les actions de prévention ont porté sur les thèmes des dangers de la drogue, de la violence, des dangers d'Internet, des incivilités et de la citoyenneté, de la sécurité routière et la protection de l'environnement. Pour la semaine en cours, ce sont les étudiants des instituts et centres de formations qui vont bénéficier d'un programme de sensibilisation et d'orientation appliqué dans l'enceinte de ces structures par les cadres de la police. Par ailleurs, près de 848 étudiants et chercheurs ont eu accès au cours de l'année 2016 aux bibliothèques et documents de la DGSN pour leurs recherches et mémoires. En matière d'accident de la circulation, le plan élaboré conjointement avec les collectivités locales et les directions des wilayas de l'éducation, consiste à la mise à disposition des établissements scolaires des circuits d'éducation routière de la Sûreté nationale, lesquels sont encadrés et animés par un personnel de police qualifié. Il est, ainsi, programmé l'organisation d'ateliers thématiques au niveau des établissements éducatifs et l'engagement d'une vaste campagne de sensibilisation en direction des automobilistes et des parents d'élèves. Pour ce qui est de la cybercriminalité, le programme de sensibilisation et d'orientation consiste à donner des conseils pour prévenir les jeunes de la dérive de l'utilisation d'internet entre les réseaux sociaux. Pour toutes ces actions éducatives, une formation est initiée dans le programme de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), et cela en collaboration avec les anciens du mouvement scout. L'objectif est d'instaurer un programme global d'une culture sécuritaire en formant des intermédiaires capables de transmettre les messages de lutte contre les multiples fléaux sociaux qui gangrènent la société, et cela « en sensibilisant les citoyens, en particulier les écoliers, les collégiens et les lycéens sur toutes les formes de la criminalité », nous dira le commissaire Ouali. Selon le même responsable, la DGSN a pu réaliser de « notables progrès » depuis 1998, date du lancement de cette politique grâce à ses efforts de proximité et à son travail de sensibilisation et de rapprochement du citoyen. « Le Forum et la Revue trimestrielle de la Sûreté nationale, la Radio de la Sûreté nationale, ainsi que le site web de la DGSN, sont autant de moyens de communication déployés par la Sûreté nationale pour sensibiliser le citoyen et la société civile sur les dangers des fléaux sociaux comme la drogue, la violence, le terrorisme et les accidents de la route », a ajouté le commissaire de police Ouali.



Intempéries, la Sûreté nationale sur tous les fronts



Les forces de police ont mis en place un programme d'urgence pour venir en aide aux populations victimes des dernières intempéries. « Ils poursuivent leurs efforts à travers toutes les wilayas en mobilisant tous les moyens matériels et humains pour apporter l'aide aux citoyens affectés par les chutes incessantes de pluies et de neige » affirme le commissaire Kamel Ouali qui précise « qu'en pareilles circonstances, les éléments de la police veillent à apporter leur aide aux citoyens et aux usagers de la route à travers le déneigement des routes et des pistes et la prise en charge des citoyens bloquées par les chutes de neige ainsi que les personnes en difficultés et les sans-abris ». Tous les moyens matériels, humains et techniques nécessaires (chasse-neige, ambulances... ont été mobilisés par la Sûreté nationale pour faciliter le déplacement dans ces conditions climatiques difficiles.

« Les cellules de crise mise en place au niveau des services de police à travers le territoire national veillent également à mobiliser les engins et les moyens nécessaires, à recenser les points noirs et les obstacles au trafic routier et à s'assurer du bon déroulement de ces opérations 24h/24 », nous dira le chargé de communication de la DGSN. « Une cellule de crise a été créée au niveau des différentes sûretés de wilayas pour une meilleure coordination des efforts conformément aux plans sécuritaires retenus en pareille conjoncture tout en se référant aux bulletins météo spéciaux afin d'établir les points noirs et obstacles qui entravent ou paralysent le trafic routier et de veiller au bon déroulement de ces opérations », ajoute notre interlocuteur.

Farida Larbi