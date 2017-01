Dans la lucarne : Même les éléphants sont tombés !

Cette CAN-2017 qui se poursuit encore au Gabon ne finit pas de nous charrier impitoyablement. En effet, après le pays organisateur qui a quitté la compétition prématurément, c'est au tour du champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire de Dessuyer. C'est à dire qu'elle a fini, elle aussi, par faire le grand «plongeon». Personne donc n'est à l'abri de passer à la «trappe», qui n'est pas faite uniquement pour les «faibles». Tous ceux qui ne mettent pas de coeur à l'ouvrage finiront en «bouillis». Toutes les équipes qui ne comptent que sur leurs capacités techniques risquent d’être jetées aux orties dès le départ. On a pu voir notre sélection nationale jouer comme si ils étaient en séance d'entraînement. Les joueurs ne sont pas allés au charbon et apparemment ne voulaient pas, prendre de risques. Des atermoiements qui nous ont été très préjudiciables, puisqu'on a été éliminé dès le premier tour. Cela a mis les amateurs du «ballon rond» dans tous leurs états au point presque de perdre la tête. En effet, tout le monde s’est ligué contre le président de la FAF et demandé carrément son départ. On ne lui a même pas donné le temps de répondre dans un cadre apaisé afin de sérier, d'une manière raisonnable, les problèmes expliquant cette élimination dès le premier tour, en trois ans ; la dernière fut avec Halilodzic en 2013 en Afrique du sud. Il est évident qu'il est temps de chercher les causes de ces contre-performances de notre équipe nationale, considérée, à plus forte raison, comme l'une des meilleures d'Afrique. Il est vrai que le blocage n'est pas l'apanage de notre «onze national». Toutes les équipes peuvent y être exposées. La Côte d'Ivoire, la «bête noire» pourtant du Maroc a été, tout simplement, battue à la régulière par les «Lions de l'Atlas», pour la simple raison qu'ils n'ont pas joué comme ils en avaient l’habitude. Visiblement, ils ont visiblement perdu leur grinta, leur envie de gagner. Même le champion d’Afrique en titre, s’il ne fait pas attention peut passer à la trappe. Quand on toise l’adversaire, voilà ce qui peut nous arriver.

La mollesse, l'absence de combativité ont exacerbé les supporters, ce qui peut expliquer leur mécontentement. Toujours est-il, jusqu'ici, on n'est toujours pas arrivé à trouver le cadre approprié pour trouver les solutions qui s'imposent, qui peuvent nous permettre de dépasser positivement la situation actuelle. Cette dernière frise la recherche des sorcières. Un souffre douleur sur le dos duquel on règle tout. Une campagne féroce qui ne donne pas encore avec précision ses tenants et aboutissants. Ce que l'on sait, à priori, c'est que rien n'est innocent. Il y a anguille sous roche car en agissant de la sorte—un tapage médiatique— ne mène à rien si ce n'est aux «dérapages» que l'on constate chaque jour. À ce niveau, nombreux sont ceux qui préconisent qu'il faut compter sur les joueurs locaux, ce qui peut, en soi, être une très bonne chose du fait qu’on possède en Algérie des talents à profusion. L’Académie du PAC nous en a donné un aperçu vivant et imagé. Certains préconisent de regrouper les locaux, —si cette option est prise en ligne de compte—, deux fois par mois, au début et à la fin de chaque mois. A première vue, il s'agira de deux regroupements par mois très éloignés l'un de l'autre. Si on fait travailler nos « méninges », on constatera que la fin et le début du mois sont une seule et même période. Par conséquent, il s’agit en fait d’un seul stage de six jours. On est en train d'avancer des solutions qui sont au fond un non-sens. D'où la nécessité d'éviter, ces solutions à la Hussarde qui n'apporteront rien de probant, si ce n'est des « ressacs » sans lendemain. C'est ce que personne ne veut. On veut de vraies réponses aux questionnements des uns et des autres. La gesticulation stérile ne mène nulle part !

Hamid Gharbi