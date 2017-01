Espagne : Coupe du Roi : Choc Atletico Madrid-Barça en demi-finale

L'Atletico Madrid et le FC Barcelone se retrouveront début février en demi-finale de la Coupe du Roi, selon le tirage effectué vendredi, avec un match aller programmé au stade Vicente-Calderon et le retour au Camp Nou.

Dans l'autre demi-finale, le Celta Vigo recevra le Deportivo Alaves à l'aller et se déplacera au Pays basque pour la seconde manche. Cette affiche entre l'"Atleti" et le Barça promet des étincelles : en avril dernier, les "Colchoneros" avaient dompté les Catalans en quart de finale de Ligue des champions (1-2, 2-0) sur leur route jusqu'à la finale.

Mais le Barça, double tenant de la Coupe du Roi, reste le grand spécialiste de cette compétition, dont il détient le record de victoires (28 trophées).

Et l'équipe blaugrana avait éliminé le club madrilène il y a deux ans en quart de finale de cette même épreuve (1-0, 3-2). Au passage, cette double confrontation risque d'entraîner une débauche d'énergie importante pour les deux clubs, engagés mi-février en huitièmes de finale aller de Ligue des champions.

Le Barça affrontera le Paris SG le 14 février, tandis que l'Atletico sera opposé à Leverkusen le 21 février.



Les affiches des demi-finales (matches aller autour du 1er février, matches retour vers le 8 février):

Atletico Madrid - FC Barcelone

Celta Vigo - Deportivo Alaves.