Décès du premier entraîneur de Messi

Le directeur technique, Ernesto Vecchio, qui fut le premier entraîneur de Lionel Messi à ses débuts à Rosario, est mort soudainement jeudi, a annoncé vendredi le club des Newell's Old Boys. "Nous avons le regret d'annoncer la mort d'Ernesto Vecchio, professeur à l'école Malvinas et directeur technique de Leo Messi à ses débuts", a déclaré sur son compte Twitter le club des

Newell's, où Vecchio a travaillé pendant plus de 30 ans. Vecchio, âgé de 65 ans, partageait son temps entre l'entraînement des jeunes du club des Lions, de la Fondation Messi à Rosario, au nord de Buenos Aires et un travail de mécanicien. "Ce garçon n'en peut plus d'être critiqué. Il a le droit de renoncer", avait déclaré Vecchio, l'année dernière lorsque Messi avait annoncé son retrait de la sélection argentine, après avoir perdu pour la deuxième fois la finale de la Copa America face au Chili, aux Etats-Unis. "Les qualités que possède Leo, aucun technicien ne peut les enseigner. Ce qu'il parvient à faire en quelques secondes sur un terrain, c'est de la pure créativité et il n'y a que lui qui le fasse", avait expliqué l'entraîneur argentin en 2014, avant le Mondial au Brésil, où l'Argentine s'était inclinée en finale face à l'Allemagne (0-1