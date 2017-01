MCA 0 - USMH 1 : Les Harrachis plus réalistes

Le Doyen manque sa retour à la compétition, après une longue trêve hivernale, qui a duré plus d'un mois. Pour le compte de la 17e journée du championnat de Ligue 1, le MCA , qui compte encore un match en moins face à la JSK, s'est incliné hier au stade du 5-Juillet face à l'USMH. L'unique réalisation de cette confrontation a été à l'actif de Benamra (59').

Marqué par l'engagement physique et l'agressivité dans le jeu, et dominé par l'aspect tactique, ce derby algérois a tout de même connu une entame assez timide. Évoluant dans une configuration tactique plutôt offensive (4-2-3-1), avec notamment un bloc médian, un pressing haut et une zone de récupération de la balle au centre pratiquement, le mouloudia d'Alger, proposant un jeu plus ou moins élaboré, a eu le monopole de la balle. Néanmoins, cette domination est restée stérile durant le premier half. 25', Bouguèche manque de peu l'ouverture du score. Son tir est repoussé une première fois par le portier Zeghba. La balle revient dans les pieds de l'attaquant du Doyen qui manque le cadre. 34', Bouguèche s'illustre un fois de plus. Sa balle est venue mourir sur la barre transversale. De son côté, les poulains du coach Charef, optant pour une organisation tactique de prudence (4-4-2 en losange proche du 4-2-3-1), ont surtout favorisé le jeu de contre. Cependant, faute d'une bonne relance et d'une transmission de balle rapide, les Harrachis ont beaucoup de peine à passer le premier rideau défensif et porter le danger dans le camp adverse. Les poulains du coach Mouassa entament la seconde période en force. Monopolisant la balle, les joueurs du Doyen se sont procuré de nombreuse occasion de but. 48', le heading du défenseur Azzi est bien bloqué par le portier. 56', Mebarakou d'une talonnade au point de penalty manque de peu de tromper la vigilance de Zerba. Le Doyen prend de plus en plus de risques et s'expose au contre des Harrachis. 59', la nouvelle recrue Benamra profite d'un mauvais alignement de la défense du MCA pour se retrouver seul dans la surface. En toute quiétude, l'attaquant de l'USMH ouvre la marque. Après le but, le Mouloudia a mis tout son poids pour peser sur la défense adverse et tenter de revenir au score. Néanmoins, faute de réalisme, le score en restera là. 61', Derrardja reprend de la tête le centre de Mokdad. Sa balle passe à côté. 75', Zeghba s'illustre une nouvelle fois pour arrêter la balle de Bouguèche. 79', Derrardja oblige le gardien a se coucher pour repousser son tir. 87', le tir de Mokdad passe près du cadre. 89', Derrardja voit son tir stoppé par le keeper adverse, auteur d'une superbe partie. Une victoire importante pour les coéquipiers de Younès qui ont très bien su gérer la partie.

Rédha M.