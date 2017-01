Ligue 1 (17e journée) : La bonne affaire des Médéens

Les matches avancés de la 17e journée de Ligue 1, qui se sont déroulés ce week-end, ont été favorables aux équipes recevantes. En effet, les Médéens, qui avaient lourdement chuté lors de la première journée de la phase retour devant le CAB (3 à 0), se sont très bien repris face au MC Oran.

En retrouvant leur public et surtout leur stade fétiche d’Imam Lyès, les poulains de Sid Ahmed Slimani ont très bien réagi en offrant un match de premier ordre grâce à un Sabri Gharbi des grands jours. Pourtant, cette équipe de Médéa avait perdu lors du mercato hivernal trois joueurs et non des moindres : Lemhane, Heriat et Hamia. En recevant la coriace formation du MC Oran, dauphine du leader, le MCA, les locaux ont fait un de leurs meilleurs matches. Il faut dire que les présents ne se sont pas ennuyés puisqu’ils ont assisté à un match très disputé. Tout s’est joué finalement au cours de la seconde période. C’est à ce moment là que les locaux ont réussi à ouvrir la marque par Bousbia (76’). Les Oranais n’ont pas réussi à revenir dans le match en dépit de leur pressing en fin de partie. Une victoire qui leur permet de rejoindre leur victime du jour à la deuxième place en compagnie aussi de l’ESS avec 28 pts. Notons que le MCO compte un match en moins contre le CRB.

À Constantine, le CSC, qui était le premier club relégable, s’est bien comporté en accueillant la formation de la JS Saoura, qui comptait 26pts dans son compteur. La tâche des poulains d’Amrani n’était nullement de tout repos, l’équipe était sous pression. D’ailleurs, et malgré sa bonne prestation de la première mi-temps, les camarades de Bezzaz n’ont pas réussi à tromper la vigilance de Djemili et sa défense. Finalement c’est au cours de la seconde période que tout s’est décanté avec une réalisation de Manucho qui a ainsi offert trois précieux points aux Constantinois quittant, ne serait-ce que momentanément, les dernières loges. Avec 17pts, le CSC occupe provisoirement la 11ème place. Il laisse derrière lui le CRB, la JSK, le DRBT, le RC Relizane et le MOB. Il lui faudra, cependant, confirmer ce résultat lors de sa prochaine sortie, au stade de l’unité Maghrébine de Béjaïa devant le MOB.

H. G.



Résultats :

À Médéa : OM-MCO 1-0

À Constantine (Chahid Hamlaoui) : CSC-JSS 1-0