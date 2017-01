COMMENTAIRE : Des moyens à la mesure de la mission

Les nouvelles qui parviennent des différentes wilayas du pays parlent de préparatifs intenses pour l’accueil des représentations locales de la Haute commission de surveillance des élections. Des sièges plus vastes et surtout permanents sont en cours de réhabilitation pour recevoir les membres de ces représentations. Des moyens de locomotion et même de communication sont également en cours de mobilisation pour qu’ils soient mis à la disposition des mêmes membres. Cette opération est même une priorité pour ces wilayas, selon les mêmes nouvelles. Cette mobilisation, pour réunir les conditions de travail nécessaires pour la commission, indique l’importance accordée par l’Etat à l’apport de cette dernière pour le renforcement de la pratique démocratique dans notre pays à travers des élections libres et transparentes. Ce statut a été conforté pour la première fois de l’histoire du pays par la constitutionnalisation de la commission, de ses missions et de sa composition. Cela offre la meilleure des garanties puisqu’aucune loi ni décision gouvernementale ne saurait remettre en cause cette institution qui occupe une place de choix dans le paysage politique national puisqu’elle est au-dessus des partis et de l’administration qui s’occupent des élections. Sa composition qui a été étendue à la société civile est un autre motif de distinction et de réussite pour la commission. Les citoyens, qui ne sont pas adhérents à des partis que d’aucuns appellent la majorité silencieuse, ne manquent pas, par associations interposées, de donner leur avis sur le déroulement des élections et sur leur transparence. Tous ces facteurs vont dans le sens d’une plus grande crédibilité du scrutin et partant des assemblées qui vont être élues. Tout indique que 2017 qui a bien commencé avec une forte pluviosité annonciatrice d’une bonne récolte devra être également l’année de la consolidation des institutions. L’Algérie qui a besoin de celles-ci pour continuer son développement ne veut pas rater un tel rendez-vous. La Haute commission de surveillance des élections qui bénéficie d’une attention particulière, aussi bien de la part de l’Etat que des autres composantes de la société, a un grand rôle à jouer dans ce sens.

F. D.