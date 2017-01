Le Président Bouteflika félicite son homologue...



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a réitéré, dans un message à son homologue indien, Pranab Mukherjee, à l'occasion du 68e anniversaire de la République de l'Inde, son attachement au renforcement des relations de coopération existant entre les deux pays. "Il m'est particulièrement agréable au moment où la République de l'Inde célèbre son 68e anniversaire de vous adresser, au nom de l'Algérie, gouvernement et peuple, et en mon nom personnel, mes vœux les meilleurs de santé et de bien-être et davantage de progrès et de prospérité au peuple indien ami", lit-on dans le message du Président Bouteflika. Et d'ajouter : "Je ne manquerai pas de réitérer en cette heureuse opportunité ma volonté de joindre mes efforts aux vôtres afin de raffermir les liens d'amitié et de solidarité traditionnels et d'œuvrer au renforcement des relations de coopération au service des intérêts des deux peuples amis".



... et le Premier ministre indien



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Premier ministre indien, Narendra Modi, dans lequel il lui a réaffirmé sa volonté de poursuivre les efforts pour consolider les relations de coopération entre les deux pays. "Il m'est agréable au moment où le peuple indien célèbre le 68e anniversaire de la République de l'Inde, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel nos chaleureuses félicitations et nos meilleurs vœux de santé et de bien-être pour vous même et davantage de progrès et de prospérité au peuple indien ami", a écrit le Président de la République dans son message. "Je tiens à cette occasion à vous dire ma satisfaction quant à la qualité des liens d'amitié et de solidarité qui unissent l'Algérie et l'Inde et à réaffirmer ma volonté de consolider les relations de coopération bilatérales dans tous les domaines au service des intérêts communs de nos deux pays et de nos deux peuples amis", a ajouté le Président Bouteflika. "Je saisis également cette occasion pour saluer la récente visite effectuée par le vice-président de la République de l'Inde, M. Mohamed Hamid Ansari, en Algérie, une visite qui a permis de renforcer notre détermination et notre volonté d'établir une coopération fructueuse et constructive entre l'Algérie et l'Inde".