Décès de Bakhti Belaïb, ex-ministre du Commerce : Un commis de l’État dévoué

L’ex-ministre du Commerce, Bakhti Belaib, est décédé jeudi soir des suites d’une longue maladie, apprend-on auprès d’un responsable du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville qui assure l’intérim du ministère du Commerce.

Depuis le 18 janvier en cours, le ministre de l’Habitat, Abdelmadjid Tebboune, assure l’intérim de feu Bakhti Belaib qui suivait un traitement médical.

La dépouille a été rapatrié hier après-midi en Algérie, a-t-on appris auprès de l’ambassade d’Algérie. Bakhti Belaib, né le 22 août 1953 à Theniet El- Had (Tissemsilt), avait occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du ministère du Commerce avant d’être nommé ministre de ce département en septembre 1996 jusqu’à décembre 1999. Il a été nommé à la tête de ce ministère, une seconde fois, le 25 juillet 2015. Le défunt sera inhumée aujourd’hui en début d'après-midi au cimetière de Cheraga (Alger), a appris l'APS vendredi auprès de son entourage. En poste de ministre depuis juillet 2015, en remplacement d’Amara Benyounès, feu Bakhti Belaib suivait un traitement médical depuis le 18 janvier. M. Tebboune et l'ensemble du personnel du secteur "très attristés" par ce décès, ont présenté à la famille du défunt, leurs "sincères condoléances", à travers un communiqué publié sur le site du ministère du Commerce.

M. Bensalah rend hommage à un parcours riche



Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a rendu hommage au parcours du défunt Bakhti Belaïb, « riche en apport et en contribution au service de la nation ». « J’ai appris avec affliction le décès de notre frère et ami Bakhti Belaïb dont le parcours a été riche en apport et en contributions au service de la nation à partir des hautes responsabilités qu’il a assumées en tant que cadre puis ministre du Commerce », a indiqué M. Bensalah dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt. Le président du Conseil de la nation a rappelé que le défunt « s’était acquitté des missions qui lui ont été confiées avec beaucoup de dévouement et de mérite gagnant le respect et la considération de tous ». « Tout en vous assurant de ma compassion en cette douloureuse épreuve, j’implore Dieu Tout-Puissant de vous prêter réconfort, d’accorder Sa miséricorde au défunt et de l’accueillir en Son vaste Paradis », a écrit M. Bensalah dans son message. (APS)