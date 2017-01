Dans la LUCARNE : Et maintenant, que faudra-t-il faire ?

Il est certain que tout un peuple est triste, abattu par cette élimination prématurée d’une CAN que d’aucuns considèrent comme un « high level » du football mondial. Car, faut-il le répéter, le football du continent a désormais une grande notoriété reconnue par la grande majorité des bookmakers et autres spécialistes à travers la planète. Les joueurs africains, on ne le dira jamais assez, s’arrachent comme des « petits pains » par les différents clubs huppés, eu égard à leur qualité athlétique, technique, mais surtout qu’ils ne coûtent pas trop cher pour celui qui les convoite. Dans cette CAN, notre équipe nationale avait échoué dès le premier tour comme en 2013, en Afrique du Sud avec Halilodzic. Et c’est toujours la Tunisie en nous battant sur le score de 1 à 0 but de Msakni (il a encore récidivé sur le premier but au cours de cette CAN gabonaise). Il est vrai qu’en 31 éditions de la CAN, l’Algérie n’a décroché qu’une seule CAN. C’était en 1990, en Algérie, avec une équipe composée presque essentiellement de joueurs locaux, renforcée par quelques « pros » et surtout un encadrement technique intra-muros avec feu Abdelhamid Kermali, Fergani, El lah Yerhamou Abdelouahab et Noureddine Saâdi. Depuis, c’est la longue traversée du désert. Il faut dire que dans l’histoire de la coupe d’Afrique, l’Algérie a fait sa révérence dès le premier tour à sept reprises. Ce qui est énorme. C'est-à-dire que nous n’avions pas rectifié le tir et savoir qu’est-ce qui n’a pas marché au niveau de notre sélection nationale. Pourtant, nous disposons de grands joueurs évoluant dans des clubs huppés dans les championnats européens. On n’a pas fait appel à des spécialistes pour connaître les raisons des lenteurs constatées au niveau du jeu de notre équipe nationale. Nos joueurs n’arrivent pas à se mouvoir comme ils avaient l’habitude de le faire. Tout le monde a remarqué que nous distillons des prestations à deux visages. En effet, une très bonne première mi-temps alors que la seconde est complètement différente de la première. Cette discontinuité dans l’effort est en elle-même problématique et reste presque sans explication. C’est peut-être, à ce niveau, qu’il faudra « piocher » et se triturer les méninges pour comprendre et élucider ce qui doit l’être. Certains n’ont pas manqué compris que pour se préparer dans de très bonnes conditions, surtout que la CAN se déroule dans un pays africain, c’est de le faire dans un pays proche pendant une assez bonne période. Il est même indiqué, dans la mesure du possible de se « dégoter » un ou deux matches amicaux. Ce qui aurait pour incidence de se familiariser et s’acclimater avec les conditions de l’Afrique. Tout le monde rejette le fait de rester à la « maison » et ne quitter le territoire qu’à deux ou trois jours du début de la compétition. Ceci dit, des observateurs n’ont pas manqué de relever que le coach étranger qui coûte les yeux de la tête à la FAF ne nous a pas permis de gagner quoi que ce soit à l’Algérie. Les Verts ont atteint, à plusieurs reprises, les demi-finales avec des techniciens algériens formés chez nous. Hormis quelques détails, ils auraient pu forcer le destin. Il faut admettre aujourd’hui qu’après le Mondial 2010 en Afrique du Sud organisé par un pays africain pour la première fois dans l’histoire de cette compétition lancée en 1930, les Algériens avec Saâdane ont réussi un très bon parcours. Aujourd’hui avec des joueurs de la trempe de Mahrez, Brahimi, Feghouli, Boudebouz, Hanni, Bounedjah, Slimani… on pourra aller très loin. Néanmoins, il faudra faire les bons choix à tous les niveaux. Là, il faudra faire un « toilettage » assez profond pour ne pas donner de « fausses allusions » au peuple algérien qui est intimement lié à son équipe nationale. Le décès de ce supporter des Aurès le prouve énormément. Ils ont bravé le froid pour suivre l’EN par moins deux degrés centigrades. On n’a pas le droit de ne pas donner de la joie à ces Algériens qui sont des inconditionnels de l’EN. Il est clair aujourd’hui qu’avec l’option locale on pourrait, c’est certain « monter » une équipe plus forte et surtout plus homogène pour relever le défi et ne pas se faire ridiculiser par moins forts qu’elle.

Hamid Gharbi