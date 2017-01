Algerian Olympic and Sports Awards-2016 : Makhloufi, Rouba et Melih sacrés meilleurs athlètes

Le Comité olympique algérien, à sa tête le président Mustapha Berraf, a organisé, jeudi dernier, au chapiteau de l’hôtel Hilton, les Awards de l’année 2016 récompensant les athlètes qui se sont distingués durant cette année.

On peut dire que cet évènement sportif, très attendu, qui coïncide avec la CAN, a été rehaussé par la présence du wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, ainsi que d’illustres personnalités comme le général Lassana Palenfo, président de l’ACNOA et Ahmed Noureddine, le président de l’UCSA, ainsi que plusieurs présidents des comités olympique africains comme celui de Libye, de Sao Tomé et Principe, Benin, Burkina Faso, Libye…les organisateurs ont même prévu des chanteurs et chanteuses pour suivre l’attribution des récompenses après le passage des lauréats qui ont honoré l’Algérie durant l’année 2016. Cette importante cérémonie a été ouverte par le président du COA qui a souhaité la bienvenue à ses invités, tout en adressant ses remerciements à tous ceux qui sont en train de travailler pour le bien du sport algérien. Le wali d’Alger qui a été invité a donné son avis n’avait pas manqué de dire « c’est notre devoir de travailler pour le bien de notre sport et aussi pour nos sportifs ».

De ce fait, la meilleure athlète féminine espoir de l’année est incontestablement la jeune Fatma-Zohra Bouchra Hirche qui, à 16 ans, a participé aux JO de Rio 2016 en haltérophilie. bien qu’elle se soit classée à la 14e place, elle a prouvé qu’elle possède une très bonne marge de manœuvre pour s’améliorer à l’avenir et être le grand espoir du sport algérien. C’est Hassiba Boulmerka qui lui a remis ce trophée qui ne peut que l’encourager à aller de l’avant.

Quant au jeune espoir masculin, le trophée est revenu haut la main au lutteur Bachir Idriss Sid Azara. C’est un athlète incontestablement d’avenir du fait qu’il s’est classé à la 3e place au championnat du monde avec en sus un titre africain qu’il a remporté avec l’art et la manière. Ce n’est que justice pour un athlète formé à l’ASSN. Cette discipline mérite d’être représentée.

Le prix de la meilleure athlète féminine de handisports est revenu à Nassima Saïfi. Il lui a été décerné par le wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh. Il a affirmé que ces sportifs nous ont donné une véritable leçon de bravoure et aussi de persévérance. Dans la même discipline d’handisports, le prix du meilleur athlète masculin a été obtenu par l’homme fort du 1.500 m mondial, Abdelatif Bekka. Cet athlète est même capable de rivaliser avec les valides. Sacré Bekka !

Le prix de la meilleure équipe féminine est revenu à l’équipe féminine de basket-ball du GSP. Elle a remporté le titre arabe à Amman (Jordanie). Il y a longtemps que cela n’est pas arrivé au basket féminin algérien. C’est une grande performance ! Quant au trophée récompensant la meilleure équipe masculine, les organisateurs de ces Awards ont choisi l’équipe du MOB, finaliste de la coupe de la CAF contre les Congolais du TP Mazembe. C’est amplement mérité. Baouali à qui nous avions demandé ses impressions a affirmé : « C’est le résultat du travail et de la solidarité entre joueurs et dirigeants. C’est un succès collégial. Cela ne peut que nous motiver pour l’avenir ». Des cadeaux, des téléviseurs LED du sponsor Iris, ont été offerts à chaque joueur. Le prix du meilleur dirigeant de l’année incontestablement a été remporté par le président de la Fédération Algérienne d’Handisport, Rachid Haddad. Son passage a été entrecoupé par une chanson de Hassiba Amrouche. Pour le meilleur dirigeant au féminin, il a obtenu par l’escrimeuse aujourd’hui dirigeante dans une entreprise avec Hassiba Boulmerka, Feriel Salhi. Le prix spécial féminin pour tout son parcours a été décerné à Hassiba Boulmerka. Il lui a été remis par le PDG d’El Moudjahid, Achour Cheurfi. Il y avait avec lui le représentant du Burkina Faso. Le prix masculin est revenu sans conteste à Morceli Noureddine, le médaillé d’Atlanta en 1996.

Les wilayas d’Alger et d’Oran ont obtenu le prix des meilleurs organes spéciaux, eux qui organiseront dans l’ordre les Jeux africain de la jeunesse en 2018 à Alger et les Jeux méditerranéens en 2021 à Oran. Les 4 prix spéciaux des Awards ont été décernés à Baya Rahouli (triple saut), Souakri (judo), Soraya Haddad (judo) et Oukazi Fatma-Zohra (volley-ball). Le prix spécial, par contre, c’est l’EN de 1982 qui l’a obtenu. Ce sont messieurs le wali d’Alger, M. Zoukh et l’ambassadrice de Hongrie qui leur ont donné ce trophée. Le prix des meilleurs athlètes de l’année, grâce à leur année très fructueuse, est revenu à Tewfik Mekhloufi, Amina Rouba (aviron) et Amel Melih (natation). Et le moment le plus fort de la soirée a été le geste plus qu’honorifique des présidents de l’ACNOA, Lassana Palenfo, et celui de l’UCSA (Ahmed Noureddine) qui ont donné le prix de la reconnaissance africaine à l’égard du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour tout ce qu’il a fait comme effort et aide directe pour le développement du sport africain. Cela ne peut qu’encourager les uns et les autres à se surpasser et donner encore plus à l’avenir.

H. G.