FIFA : La Chine dans le Top 5 des pays les plus dépensiers

Les clubs chinois ont dépensé plus de 450 millions de dollars (environ 420 M EUR) pour attirer des joueurs depuis l'étranger en 2016. La Chine figure désormais dans le Top 5 des pays acheteurs sur le marché des transferts internationaux, selon un rapport de la Fifa dévoilé jeudi soir. C'est un bond impressionnant pour la Chine qui n'était que 20e de ce classement en 2013 —450 millions de dollars de dépenses, c'est plus de 2,5 fois le chiffre de 2015—. En cinquième position, les clubs chinois talonnent désormais les grands championnats européens. Les plus dépensiers restent cependant les clubs anglais, largement en tête avec 1,37 milliard de dollars (+8,7% sur un an), suivent l'Allemagne (576,4 M USD, +55,9%), l'Espagne (508,7 M USD, -15,6%) et l'Italie (508,5 M USD, -5,5%). Les clubs français sont 6e avec des dépenses en transferts internationaux évaluées à 207,7 millions de dollars (-34,5%) en 2016. La Chine s'est illustrée récemment avec de nouveaux transferts records comme celui du milieu brésilien, Oscar, (Chelsea) qui a signé au Shanghai SIPG pour une somme estimée à 60 millions d'euros. Mi-décembre, le Quotidien du peuple, l'organe du Parti communiste chinois au pouvoir, avait appelé les clubs à maîtriser leurs dépenses pendant le mercato afin de préserver leur équilibre financier et éviter une "bulle spéculative", compte tenu de la faible croissance de la vente de tickets et de produits dérivés. Le rapport de la Fifa révèle aussi une nette hausse des dépenses des clubs russes, de 383% par rapport à 2015, pour un total de 114,1 millions de dollars en 2016. Dans la colonne des recettes, les clubs qui obtiennent le plus de revenus en vendant leurs joueurs à l'international sont espagnols (554,5 millions de dollars, en hausse de 49,5%), italiens (486,2 M USD, +44,6%) et français (453,8 M USD, -0,3%). Au total, plus de 14.000 transferts internationaux ont eu lieu en 2016, précise la Fifa, pour des indemnités globales de 4,79 milliards de dollars (+14,3%). Il s'agit de la plus forte hausse depuis 2013. Ces chiffres sont basés sur les données de transactions individuelles fournies par les clubs de football dans le système de régulation des transferts (TMS) mis en place par la Fifa.