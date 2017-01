JSK : Les Canaris face à un calendrier démentiel au retour

Alors qu'on pensait que la JSK avait retrouvé un semblant de stabilité durant cette trêve qu'observe le championnat, bienvenue pour les Canaris qui en ont profité pour recharger les batteries, voilà qu'un imprévu est venu ébranler l'ambiance du groupe. En effet, Lakhdar Adjali a démissionné jeudi de son poste d'entraîneur adjoint de la JSK suite à un désaccord purement technique. En effet, si le concerné n'a pas voulu trop s'étaler sur les raisons qui l'ont poussé à résilier son contrat, se contenant de l'expliquer par des raisons strictement personnelles, il n'en demeure pas moins que Adjali est parti à cause d’un désaccord sur la composante de la liste des joueurs qualifiés pour la coupe de la CAF. Le technicien n'a pas apprécié qu'on ne vienne pas le consulter et a décidé de jeter l'éponge. Une question de principe, en somme.

La direction du club ne devrait pas recruter un autre technicien. Le staff technique se limitera donc à Sofiane Hidouci, Mounaiem Kherroubi et Lounes Gaouaoui. Le groupe a bénéficié de trois jours de repos après une semaine de travail forcé. Le staff technique a fixé la reprise des entraînements pour ce dimanche. Il est prévu que Malik Asselah et Ali Rial réintègrent le groupe. Le cap sera mis sur le championnat, le 3 février prochain, et le match face à l'USMH qui revêt une grande importance pour les Canaris qui veulent rattraper leur retard et réussir un bonne deuxième phase après un aller très compliqué. En raison de sa participation pour la Coupe de la CAF, la JSK a vu son match face à l'ESS, comptant pour la 19e journée de la Ligue-1 Mobilis avancé au 7 février prochain, soit la veille du départ de l'équipe pour le Liberia. À noter que les deux premiers matches de la phase retour, respectivement face au MCA et au NAHD sont reportés pour une date encore indéterminée. Le Clasico pourrait être programmé pour le 21 février, soit après le match JSK-Monrovia comptant pour le match retour du premier tour de la coupe de la CAF, qu'abritera le stade 1er-Novembre de Tizi-Ouzou.

En somme, un calendrier démentiel attend les Canaris pour la phase retour. Reste à savoir si ils ont l'effectif et les ressources nécessaires pour jouer sur trois fronts.

Amar Benrabah