MCA-USMH : un derby détonant

La suite de cette 17ème journée, qui a été tronquée de trois rencontres, se poursuivra aujourd’hui avec au programme deux rencontres. Il s’agit de MCA-USMH et USMBA-CAB. Il est certain qu’il s’agira de deux rencontres importantes, notamment pour les Harrachis qui ont été battus à domicile, par une étonnante formation Abassie sur le net score de 2 à 0. Il est clair que pour les poulains de Boualem Charef, cette rencontre contre leur grand rival le MC Alger ne sera pas de tout repos. À l’aller, au stade 5-Juillet, les Mouloudéens l’avaient emporté sur le score étriqué de 2 à 1. Qu’en sera-t-il cette fois-ci ? Il faut dire que les choses ne se présentent pas sous les meilleurs auspices pour les camarades de Boulekhoua qui seront face à une équipe du MCA en super forme, elle, qui ne s’est pas dépensée face à la JSK, et donc en très bonne conditions physiques. Toutefois, Mouassa à mis en garde ses poulains de ne pas être trop confiant car les Harrachis demeurent un ensemble pas facile à manier, à fortiori lorsqu’il s’agit d’un derby. C’est vrai que Mouassa a aujourd’hui l’embarras du choix dans la composition du groupe. On peut même dire que les Mouloudéens qui reçoivent sont favoris, mais attention tout de même à la fougue des Harrachis. Comme cette empoignade est domiciliée au stade 5-Juillet, On s’attend à un match très serré, un match spectaculaire entre deux équipes qui pratiquent habituellement un beau football,

À Bel Abbes, l’USMBA recevra une équipe du CAB qui reste sur une victoire assez large contre l’O Médéa de Slimani

(3 à 0). Il est certain que les protégés de Chérif El Ouazzani, enhardis par leur victoire, à El Mohammadia devant l’USMH, vont tout mettre en œuvre pour garder leur avance. Tous les observateurs s’attendent à ce que les Scorpions continuent sur leur lancée. C'est-à-dire qu’ils vont tout faire pour battre cette équipe du CAB, même si avec l’arrivée d’Ali Mechiche à la tête de la barre technique du club des Aurès, les choses évoluent dans le bons sens.

Que le fair-play soit au rendez vous !

Hamid Gharbi