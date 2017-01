NOUVELLES de béjaïa

Le wali à Ouzellaguène : Rattraper le retard des projets

Pour sa première sortie sur le terrain, le nouveau wali, Hattab Mohamed, a choisi la commune et daïra d’Ouzellaguène, en signe de reconnaissance à cette localité historique qui abrita le Congrès de la Soummam, un 20 août 1956, mais aussi pour prendre le pouls du développement de cette commune qui accuse un grand retard dans les projets.

Le wali, accompagné du vice-président de l’APW, des directeurs de l’exécutif, du chef de daïra et président APC d’Ouzellaguène, a visité le projet d’assainissement du village Boutagout en bordure de la RN26.

Ce projet d’un montant de 130 millions de dinars et d’une consistance de 20 km pour un délai de 5 mois permettra le raccordement de 95 foyers. Sur le site le wali a exhorté les responsables du chantier à gérer tous les détails. «Un projet, c’est une gestion».

Au quartier Hellouane,il s’est rendu sur un chantier ayant un projet de 200 logements avec commerces dont les travaux de VRD sont en cours. Toujours dans la même cité, M. Hattab, a visité le projet 730 logements type LPL achevés non distribuées et qui attendent la réalisation des voiries, AEP et le gaz, s’est dit outré par le bricolage et la lenteur qui pénalisent les citoyens et compromettent le développement, soulignant «qu’il est inacceptable que 1.500 familles bénéficiaires attendent depuis plusieurs mois leurs logements. Des wilayas limitrophes réalisent les mêmes projets avec un délai plus court. Si des projets ont été gelés par l’Etat, c’est parce que la wilaya de Bejaia n’a pas lancé à temps ces projets».

A une question sur la manière de gérer le retard qu’accuse la wilaya, le wali dira : «Après l’exploitation des ratios en matière de développement, on constate quelques disparités. Il va falloir réfléchir avec les citoyens et les élus pour répondre d’une manière juste aux attentes de la population. Notre objectif c’est zéro projet non lancé, zéro projet à l’arrêt. La wilaya enregistre 60 projets à l’arrêt. Elle a subit la mesure de gel de certaines opérations par la conjoncture financière que connait le pays. Cette mesure concerne les wilayas qui n’ont pas lancé à temps les projets et Bejaia en fait partie.



140 projets gelés



Des projets structurants comme le centre anticancer, le CHU, accusent un grand retard. Il y a également le problème de raccordement en gaz. C’est le plus bas taux avec moins de 43%. Beaucoup d’efforts doivent être entrepris pour rattraper le retard. Il faut conjuguer les efforts avec les citoyens, le mouvement associatif, la société civile et les élus pour parvenir à tracer une feuille de route. Il faut dire que la wilaya a bénéficié d’une enveloppe financière importante depuis 1999, pour l’inscription de 13.339 projets. Il faut des acteurs pour coordonner ces projets. «Notre objectif pour 2017 est que tous les projets inscrits soient réalisés à temps. Il faut aussi penser à la modernisation de la ville et redonner à Bejaia la place qui lui sied.». Le secteur de la Jeunesse et des Sports a été renforcé par la réalisation d’une auberge de jeunes de 50 lits dont le taux d’avancement a atteint les 54%. Le wali a écouté le responsable d’une entreprise de réalisation crée par le biais du dispositif de jeunes ANSEJ qui rencontre des difficultés de paiement de ses factures. Par ailleurs, M. Hattab a souligné que ce secteur connaît un grand déficit dans les infrastructures de jeunes et a promis de remédier à cette situation par l’inscription de projets en faveur des communes de la wilaya.le wali a également visité le chantier d’une unité de la protection civile située en bordure de la RN26 et qui sera d’un grand apport lors des accidents de la route sur cet axe routier très dense..

raccordement au gaz

Taux insuffisant

Suite aux nombreuses coupures de gaz et d’électricité survenues ces derniers jours surtout en cette période hivernale où le froid glacial, la neige et la pluie ont sévi d’une manière très rude dans les communes de la wilaya, le wali a présidé un conseil de wilaya regroupant les chefs de daïra et les directeurs de l’exécutif, afin d’examiner tous les projets inscrits en matière de gaz et d’lectricité. Ces derniers sont dorénavant tenus par l’obligation de résultat. Face aux retards enregistrés dans tous les projets et particulièrement le gaz dont le taux de branchement ne dépasse pas les 43%, des instructions fermes ont été données aux responsables présents pour lancer tous les programmes à l’arrêt et achever ceux en cours.

«La wilaya est très en retard, elle doit être reprise en main immédiatement. Le résultat obtenu aujourd’hui en matière de développement ne reflète pas l’effort de l’état, qui pour rappel a doté la wilaya de Bejaia d’un programme très consistant» souligna le wali en rappelant que le taux de raccordement au gaz qui était de 16,06/ en 1999, a atteint 42,79 soit 106.462 foyers raccordés, c’est insignifiant et il faut axer tous les efforts pour élever le taux qui pourrait atteindre les 80% avec la levée des oppositions, notamment sur le gazoduc en voie de réhabilitation. Ainsi, 12 projets de DP en dépendent, représentant 29.128 nouveaux branchements, et celle relative aux projets DP GAZ Souk El Tenine totalisant 3.143 branchements et qui est subordonnée au règlement de l’opposition des habitants de Tidelsine qui refusent la canalisation sur leurs terrains privés et également à l’achèvement des 26 DP en cours pour 76 208 foyers, une commission de wilaya sera installée dans les prochains jours, présidée par le secrétaire général de la wilaya et composée de tous les intervenants de ce secteur, son rôle est de lever toute ces contraintes qui bloquent l’avancement des travaux. Un exposé sur les mesures prises dans le cadre de la préparation de la campagne hivernale 2016-2017 a été présenté par le directeur de l’énergie .Ainsi pour le carburant, il a été réalisé deux bacs de stockage de gasoil de 5.000 l et dont sa mise en service est tributaire de la délivrance de l’autorisation d’exploitation.

Il y a également l’achèvement des travaux de réhabilitation et modernisation des stations de service GD Naftal (Sidi Aich et Kherrata). Pour le GPL , une cellule de veille a été installée (direction de l’énergie et Naftal) chargée du suivi quotidien et permanent du réseau de distribution durant toute la période de froid afin de répondre aux besoins. Par ailleurs, Le wali a annoncé que la wilaya vient d’être dotée d’un programme supplémentaire en matière de logement. En effet, après avoir intervenu auprès du ministère de l’habitat, un quota supplémentaire de 6.000 logements ADDL a été octroyé au profit de la wilaya de Bejaia. Un programme certes ambitieux et qui doit être exécuté dans l’immédiat et rattraper le retard dans le secteur du logement afin de soulager les attentes des demandeurs.

IFRI

Un meilleur cadre de vie

C’est un moment très fort qu’a ressenti le wali en visitant le site historique où s’est tenu le premier congrès du FLN. Un village perché sur les hauteurs de la commune d’Ouzellaguène. «Je suis très ému et fier de découvrir pour la première fois ce lieu hautement historique et symbolique de notre révolution armée. Ce village mérite une attention particulière et je ne ménagerai aucun effort pour doter cette population qui a trop souffert, de meilleures conditions de vie avec le lancement des travaux d’alimentation de gaz qui vont démarrer. Si les moudjahidine de cette région se sont sacrifiés pour arracher l’indépendance, il est de notre devoir de poursuivre le sacrifice du développement pour donner à toutes ces régions les meilleures conditions de vie» dira le wali insistant sur la préservation de ce lieu historique. Certes, le village d’Ifri a bénéficié de travaux de réhabilitation de la route d’une distance de 8 km. Le wali a donné instruction au responsable de la Sonelgaz pour lancer les travaux de raccordement au gaz de l’ensemble des foyers avec un délai ne dépassant pas quatre mois.

hôte de la wilaya

Visite de l’ambassadrice des États-Unis



Le wali a reçu Mme Joan A. Polaschik, ambassadrice des États-Unis en Algérie, en visite dans la wilaya. Cette dernière a déclaré être heureuse d’être l’hôte de la wilaya de Béjaïa et d’avoir l’opportunité de visiter une région riche en histoire et en culture. Des discussions très fructueuses se sont déroulées entre les deux parties sur les échanges culturels des deux pays. À cet effet, le wali a donné un aperçu historique et culturel de la wilaya, il a également présenté les atouts touristiques et économiques de la région. La wilaya de Béjaïa, qui est en plein essor de développement, possède un potentiel industriel important, avait souligné le wali qui a rappelé l’enveloppe financière importante allouée par l’État depuis 1999 pour plus de 13.300 projets de développement inscrits dans les différents secteurs.

«Cette visite vient souligner l’engagement continu du gouvernement américain en vue de renforcer la coopération américano-algérienne, favoriser le dialogue et promouvoir l’échange culturel entre nos deux pays», avait souligné l’ambassadrice.