Solidarité : Hommage aux services de sécurité et à l’ANP

En rendant, un hommage particulier aux services de sécurité et aux forces de l’ANP pour les efforts d’envergure déployés sur le terrain durant toute cette période qui a été marquée par d’importantes chutes de neige qui sont abattues sur le territoire de cette wilaya, le wali de Sétif, Nacer Maskri, qui n’a pas manqué de faire état de ce même sentiment à l’endroit de la dynamique citoyenne qui a prévalue sur le terrain tout au long de ces jours difficiles mais combien fructueuses d’une autre côté autant sur le volet de l’eau potable que celui de l’agriculture, a voulu mettre en exergue cette formidable symbiose qui a prévalue partout dans les coins même les plus reculés de cette wilaya, toute à la satisfaction de populations qui ont perçues avec satisfaction l’impact de cette assistance, ces secours et cet accompagnement. Des populations qui auront vécues, en dépit de tous les désagréments, cette chaleur humaine et ce vent de la solidarité qui a soufflé partout dans les villes comme dans les campagnes et aura permis à toutes ces familles bloquées sur les routes, isolées même dans ces contrées lointaines par l’intensité de ces chutes de neiges, l’autre facette de tous ces services de sécurité qui, au-delà de la mission qui leur est assignées dans la préservation des biens et des personnes, la défense de nos frontière et de notre souveraineté nationale ,auront aussi mis en œuvre bien des vertus que chacun aura ressenties avec la chaleur qui se devait.

Partout, à travers les contrées montagneuses de ce cette wilaya les éléments de l’Armée nationale populaire faisant encore dans des conditions extrêmement difficiles sur des cols que seule une détermination sans pareil peut défier pour ouvrir les routes et s’en aller désenclaver des populations qui n’en espéraient pas autant en dépit des moyens mobilisés, ceux de la gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale qui s’inscrivaient de plain pied dans cette dynamique jusqu’à même mettre en place des caravanes de la solidarité acheminant vivres, couvertures et effets vestimentaires, auront été, en effet, autant d’exemples révélateurs.

Ce geste du cœur, ce geste du devoir, chacun l’aura en effet, une fois encore mesuré à sa juste dimension, sur les hauteurs de Babors ou celles de Bouandas au cœur des ces localités de Ait Noual Mzada ou Ait Tizi, de tous temps affectées par ces intempéries mais ou les populations reconnaissantes n’ont jamais manqué de dire leur reconnaissance à l’endroit de tous ces hommes, armes à l’épaule et pelles à la main et luttant sans répit aux cotés de leurs engins pour s’en aller ouvrir tous ces chemins de l’espoir et faire toujours dans l’ombre du devoir accompli, à leurs cotés des citoyens disponibles et des associations empruntant des lors ces routes pour s’en aller à la conquêtes de ces villages, le cœur au creux de leur main.

Cet hommage rendu en fait par tous ceux qui ont vu et vécu ces moments extraordinaire de fraternité aux côtés de ces jeunes de l’ANP, de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté, n’exclu pas tous ces agents de la Protection civile, ces travailleurs de la Sonelgaz, de la Santé, de la Solidarité, des communes ou des travaux publics à l’œuvre de jour comme de nuit dans une course non stop contre la neige, la radio locale en contact direct avec les citoyens ainsi que ceux de la presse écrite et filmée. Il reste que ces chutes de neige qu’il faudra remonter loin dans le temps pour découvrir n’ont pas été aussi sans se traduire par un profond sentiment de satisfaction dans le monde de l’agriculture et ceux commençaient déjà à craindre, les effets de la sécheresse.

F. Zoghbi