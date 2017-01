Crise syrienne M. Lyes Boukraâ : « Tirez la leçon de la cause algérienne »

Le directeur général de l’Institut national d'études de stratégie globale, Liès Boukraâ, a mis en exergue, jeudi à Alger, l’importance de tirer les leçons de la cause algérienne et de la révolution de libération nationale qui a mis fin à l’existence du colonialisme sur notre territoire, afin de mettre un terme à la crise qui frappe le monde arabe et la Syrie en particulier.

Lors d’une conférence-débat organisée au siège de l’INESG à Alger, en présence des représentants de différentes institutions nationales et des étudiants en sciences politiques, M. Boukraâ a considéré que la région MENA est ciblée aux fins d’imposer des stratégies programmées par des pays puissants, et indique que l’Algérie était ciblée depuis les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, et que les événements et autres manifestations qui se sont déroulés au niveau national «n’étaien sont pas spontanés». Aussi, selon lui, par son implication positive sur le terrain, la classe politique «a évité à l’Algérie un bain de sang», c’est ce qui fait la différence avec d’autres pays qui sont déstabilisés actuellement, a estimé l’expert.

Il ajoute que maintenant, «nous passons à une étape transitoire et historique au niveau de la région MENA, car il y a un projet en voie de réalisation dans la région», notamment que MENA possède plus de 65% des réserves de pétrole à l’échelle internationale.

En revanche, le conférencier a estimé que les prochains pays ciblés sont les pays qui sont riches en gaz.

Dans le même cadre, le conférencier a considéré qu’il existe «deux pôles dans le monde arabe, il y a des pays nationalistes et d’autres progressistes», tout en estimant que l’Algérie est l’un des pays arabes qui adoptent le plus «le nationalisme», et que, malheureusement, les pays qui s’inspirent du nationalisme «sont confrontés à des problèmes multidimensionnels».

Partant de là, l’expert indique que des pays font l’objet actuellement d’une recolonisation, et que cette situation est due à l’absence d’une classe capable de gérer les conflits et autres dissensions internes. À la fin de la rencontre, le premier responsable de l’INESG a précisé que les leçons à tirer de ce qui se passe actuellement au monde arabe et ce qui ont engendré le Printemps arabe, «c’est de renforcer le front intérieur et l’unité nationale, ainsi que le conflit identitaire qui est très dangereux».

Par ailleurs, le conférencier a mis en garde contre la marginalisation d’une classe sociétale sous prétexte d’une crise, notamment du fait que la jeunesse fait généralement face à ce genre de défis.



Hamza Hichem