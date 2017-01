Conférence de Genève sur la Syrie : Entre report et attentisme

Les pourparlers de paix sur la Syrie, prévus à Genève le 8 février sous l'égide de l'ONU, ont été reportés à fin février, a annoncé hier le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Le chef de la diplomatie russe s'est exprimé au début d'une rencontre à Moscou avec des opposants syriens, destinée à faire le point sur les négociations d'Astana, qui ont pris fin mardi et ont regroupé pour la première fois depuis le début du conflit syrien des représentants du gouvernement syrien et des rebelles. «Il est agréable de voir que l'annonce même de la rencontre à Astana, de la préparation de cette rencontre, a motivé nos collègues à l'ONU pour s'activer un peu et annoncer des négociations entre Syriens à Genève, même si de nouveau, la date du 8 février a été reportée à la fin du mois prochain», a-t-il déclaré. En même temps, l'ONU a déclaré que le report annoncé par Moscou n'était pas confirmé, ajoutant que l'envoyé spécial sur la Syrie, Staffan de Mistura, se rendrait la semaine prochaine à New York pour en discuter. «Il n'y a pas de confirmation que les pourparlers de février ont été reportés», a par la suite affirmé une porte-parole du bureau de l'envoyé spécial, Yara Sharif. «L'envoyé spécial se rend à New York la semaine prochaine, il discutera de cette question avec le secrétaire général» de l'ONU, Antonio Guterres, a indiqué la porte-parole, lors d'un point de presse à Genève. «Nous en serons sûrs lorsque l'envoyé spécial sera de retour», a-t-elle insisté.

Concernant la liste des participants aux négociations de Genève, une autre porte-parole de l'ONU, Alessandra Vellucci, a indiqué que les invitations «ne sont pas finalisées». Sur la rencontre d’Astana, les Russes ont dit avoir transmis aux rebelles un projet de Constitution rédigé par leurs soins. Mais une source au sein de la délégation rebelle présente à Astana avait assuré que ce projet avait été rejeté, les rebelles ne voulant pas en discuter. «Nous estimons que tous les Syriens, en vue de la préparation de la rencontre à Genève, doivent se familiariser avec ce projet», a déclaré le ministre russe. Au volet humanitaire, l’Onu et l’UE comptent tenir une conférence internationale sur la Syrie en avril prochain, qui permettra à la communauté internationale de «réitérer son engagement au soutien du peuple syrien», a indiqué un responsable onusien. Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Stephen O'Brien, a affirmé, lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation humanitaire en Syrie, que «la conférence sera une occasion pour la communauté internationale pour soutenir le peuple syrien». Par ailleurs, une élue démocrate américaine, Tulsi Gabbard, a confirmé qu'elle avait rencontré le président syrien Bachar El-Assad, lors d'une visite sur place en janvier. «Quand la possibilité de le rencontrer s'est présentée, je l'ai fait, car si on veut tout faire pour le peuple syrien en souffrance, il faut rencontrer tous les gens nécessaires, s'il existe une possibilité de faire la paix», a expliqué sur CNN Tulsi Gabbard, élue d'Hawaï à la Chambre des représentants âgée de 35 ans. «Quoique vous pensiez du président Assad, le fait est qu'il est le président de la Syrie», a-t-elle insisté. «Il faut parler avec lui pour obtenir un accord de paix viable». Tulsi Gabbard fait partie de ceux qui ont pris position contre une politique de changement de régime en Syrie, promouvant un désengagement américain total, notamment la fin des livraisons d'armes aux groupes rebelles «modérés». «Il n'y a pas de rebelles modérés», a-t-elle argué. «Si le président Assad est renversé, alors ce seront El-Qaïda ou des groupes comme El-Qaïda (...) qui prendront le contrôle de la Syrie». «Laissons les Syriens décider de leur avenir, pas les États-Unis ou un autre pays étranger», a insisté cette démocrate, exprimant une ligne partagée par de nombreux autres démocrates. La guerre en Syrie a fait 310.000 morts et des millions de réfugiés depuis la fin

M. T. et agences