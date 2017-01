Partenariat Douanes-université de Constantine : Réduire la fracture numérique

Le directeur général des Douanes algériennes, Kaddour Bentahar, a procédé jeudi, à l’occasion de la célébration de la journée internationale des Douanes, à la signature d’une convention de partenariat avec l’université Constantine III, laquelle vise à étudier les voies permettant une intégration progressive de l’institution qu’il dirige à la société d’information : « Vu le contexte international, et les impératifs liés à l’environnement intérieur et extérieur, l’administration des Douanes a inclus, dans sa feuille de route 2016-2019, plusieurs dispositions et mécanismes qui devront lui permettre d’améliorer son rendement, ainsi que de contribuer à la rationalisation des dépenses publiques. C’est en ce sens que s’est opéré le rapprochement avec l’environnement de la recherche scientifique, et ce afin d’optimiser les capacités de l’institution douanière, laquelle joue un rôle d’importance dans la prise de décision concernant la politique économique de l’État », a estimé M. Bentahar, qui a précisé que l’établissement de passerelles avec l’université avait pour objectif d’« étudier les choix qui s’offrent en matière de réduction de la fracture numérique, conformément aux besoins de l’économie nationale ». Il est à préciser que cette convention s’intéresse prioritairement aux domaines de l’analyse des données et de la gestion des risques. Le coup d’envoi des festivités entrant dans le cadre de la journée internationale des Douanes, placée cette année sous le thème de « L’analyse des données au service d’une gestion efficace des frontières » par l’Organisation mondiale des Douanes (OMD), a été donné par le directeur général au palais de la culture Malek-Haddad, en présence des autorités locales, civiles et militaires. Lors de son allocution inaugurale, celui-ci est revenu sur la « mission sécuritaire » de l’institution douanière, consacrée récemment par l’APN : « Il était nécessaire, considérant le rôle stratégique que jouent les Douanes algériennes au niveau des frontières, de consacrer cette mission dans le cadre du nouveau code. L’administration des Douanes est l’un des plus importants bras exécutifs de la politique générale de l’État, en ce sens qu’elle entretient une relation étroite avec toutes ses institutions, notamment celles sécuritaires et militaires présentes au niveau des frontières, aussi bien dans le domaine du commerce extérieur que dans le cadre des missions fiscales, économiques, et de protection qui lui sont assignées, et lesquelles contribuent au développement d’une économie ouverte et concurrentielle », a-t-il indiqué, et de rappeler que « dans cette optique, un cycle de séminaires de formation a été mis sur pied en collaboration avec l’ANP, la gendarmerie nationale et la DGSN, et ce afin de coordonner les efforts en matière de lutte contre la contrebande et l’exportation frauduleuse d’objets d’art et de pièces archéologiques, ainsi que de protection du consommateur des produits non conformes aux standards sanitaires et de sécurité ». M. Bentahar a, par ailleurs, procédé à l’inauguration de la journée portes ouvertes au palais de la Culture, de même qu’il a présidé une cérémonie de remise de certificats de mérite décernés par le Secrétaire général de l’Organisation mondiale des Douanes, de grades au titre des promotions, ainsi que de primes de départ en retraite et de cadeaux aux veuves et orphelins de fonctionnaires du corps. Dans l’après-midi, le DG des Douanes a inauguré un célibatorium au siège de la direction régionale des Douanes, sise à la cité Zouaghi. Il a également inspecté ses services au niveau de l’aéroport international Mohamed Boudiaf.

Issam B.