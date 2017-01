plan d’action mondial pour les données du développement durable : Six domaines stratégiques retenus

Le premier Forum mondial des Nations unies sur les données qui s’est achevé récemment a été soldé par le lancement d’un plan mondial destiné à recueillir les données, susceptibles de concourir à l’amélioration de la qualité de vie des individus et à rechercher les moyens censés contribuer à la mise en place d’un cadre de collaboration et de concertation en matière d’échange et de mise œuvre de données. Le « Plan d’action mondial du Cap pour les données du développement durable », qui devra être adopté par les pays, lors de la réunion de la Commission de l’ONU pour les statistiques, en mars prochain, a été élaboré par la communauté statistique internationale et de spécialistes des données d’horizons divers. Aussi, le plan en question, qui devra constituer une référence pour le processus du Programme de développement durable à l’horizon 2030, offre « une vision mondiale » en ce qui concerne les actions à entreprendre, et « invite les gouvernements, les responsables politiques et la communauté internationale à s’engager à prendre des mesures décisives dans six domaines stratégiques, notamment : l’innovation dans les systèmes statistiques nationaux et la modernisation de ces systèmes, la diffusion de données sur le développement durable, la création de partenariats et la mobilisation des ressources », note le document de la BAD. Aussi, cette démarche s’est imposée face aux « importantes lacunes dans les données ce qui empêchent les politiques de prendre des décisions éclairées ». A ce titre, l’instance onusienne relève que « plus d’une centaine de pays n’enregistrent pas de façon précise les naissances et les décès, et seulement 41 % de pays produisent régulièrement des données sur la violence à l’égard des femmes ». En fait, le « Programme 2030 de l’ONU, avec ses 17 Objectifs de développement durable, a fait ressortir la difficulté à suivre les progrès accomplis et à éclairer les politiques ». Le plan qui devra constituer, par conséquent, une base de données intéressante pour guider les efforts de développement durable est l’œuvre de plus de 1.400 spécialistes des données de plus de 100 pays, ayant pris part au Forum qui s’est déroulé du 15 au 18 janvier 2017.

Le Plan d’action mondial appelle, ainsi, les responsables politiques à aller vers un pacte mondial qui met en avant l’importance et la priorité de l’information dans le Programme 2030, de même qu’il exhorte les Etats à renforcer leur système statistique. Dans ce sillage, la Banque africaine de développement s’est engagée à introduire une proposition visant à consolider, sur les trois prochaines années, son soutien au développement statistique à travers l’Afrique.

D. Akila