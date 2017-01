M. Abdelwahab Ziani, président de la Fédération de l’agro-alimentaire : « L’industrialisation est nécessaire »

« Aujourd’hui nous avons besoin de l’exploitation de toutes nos terres à condition de changer, et que l’exploitation soit mécanisées », c’est ce qu’a déclaré le président de la Fédération de l’agro-alimentaire, Abdelwahab Ziani. S’exprimant jeudi dernier à l’occasion de son passage sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio algérienne, il a souligné que « la mécanisation de ces terres ne peut se faire sans la participation de tous les acteurs économiques en particulier les agricultures ». « Les investisseurs nationaux et leur partenaires américains » a-t-il indiqué « doués d’une solide expérience dans le domaine, ont commencé à mettre en valeur 30.000 hectares, auxquels seront adjoints 30.000 autres où sera développée une agriculture industrialisée et mécanisée ». Et de poursuivre « la cueillette des fruits et des légumes qui y seront produits, sera mécanisée et que ceux-ci seront transformés à demeure ». D'autre part, l’invité de rédaction a fait savoir que des opérateurs privés projettent, de leur côté, de financer 34 projets agro-industriels similaires, en zones sahariennes et dans les hauts plateaux, notamment à Adrar, El Menéa, Ouargla, Ghardaïa et Bordj Bou-Arréridj. Mettant à profit cette occasion l’invité de rédaction a exprimé son mécontentement quant aux contraintes administratives imposées aux investisseurs nationaux qui constituent selon lui un frein réel pour lancer les projets dans les délais fixés. Il dira dans ce sens, que les investisseurs ne cessent de réclamer la nécessité d’accélère le traitement des demandes d’investissement et de faciliter l’obtention des documents nécessaires pour lancer ces chantiers. « En plus des investisseurs américains et les nationaux il y a beaucoup d'autres partenaires étrangers, à l’exemple des Hollandais, des Belges et des Français, qui souhaitent, eux aussi, réaliser des projets du même type, dont une trentaine, sont en cours de négociation », a-t-il dit. Ajoutant : « une fois réalisés, ces projets permettrons de satisfaire le marché algérien et de gagner d'importantes parts de marché à l’exportation, notamment en direction de pays du centre de l'Afrique ». « Ces grandes surfaces qui sont abandonnés depuis longtemps seront enfin exploitées », a-t-il ensuite ajouté. Il est temps aujourd’hui de penser à l’industrialisation de toutes ces terres et de cesser de compter sur les hydrocarbures. A une question relative à l’exportation, il a indiqué que « le premier marché visé, c’est l’Afrique et puis on peut aller ensuite vers d’autres marchés notamment le marché européen ».

M. A. Z.