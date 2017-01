Demande africaine en énergie en 2035 : Forte croissance

L'Afrique connaîtra la plus forte croissance de la demande énergétique par rapport à toutes les autres régions du monde en 2035, en raison de l'urbanisation, la croissance démographique et une forte croissance du produit intérieur brut (PIB), selon le dernier rapport annuel du groupe pétrolier BP sur les perspectives énergétiques. Sa demande d'énergie devrait croître de plus de 75% entre 2015 et 2035, beaucoup plus rapidement que la moyenne mondiale qui sera de 31%, et sa part de la consommation mondiale d'énergie sera de 4%, alors que sa croissance de production en énergie sera de 28%, prévoit BP. En 2035, l'Afrique représentera 21% (1,8 milliard) de la population mondiale contre 16% aujourd'hui.

En 2050, la demande en énergie pour l’Afrique représentera moins de 10% de la demande mondiale même si sa population représentera à ce moment, le quart de la population mondiale, selon les perspectives de BP. Le groupe pétrolier prévoit également pour 2050, une plus forte croissance en Afrique dans la productivité, qui sera accompagnée par une plus importante demande énergétique, en raison de l'urbanisation, le développement des industries, le nombre croissant de la population et la croissance du PIB. Par ailleurs, BP s’attend à un développement important des énergies renouvelables dans le continent africain (+14% par an), qui vont contribuer par 17% à la croissance totale de la demande énergétique de l'Afrique. L’énergie hydroélectrique va également croître fortement (plus de 5,2% par an) et contribuera avec près de 14% à la demande énergétique.

Les combustibles fossiles représenteront, par contre, plus de 80% de la demande en 2035. Le pétrole restera le carburant dominant pour plus d'un tiers de la demande énergétique, suivi par le gaz (près de 30%) et le charbon (16%).

L'urbanisation et l'électrification en cours en Afrique fera que la demande d'énergie dans la production d'électricité va plus que doubler et représentera plus de 45% de la demande énergétique en 2035, selon les prévisions de BP. Il est également souligné que la production d'énergie en Afrique croît de près de 30% et reste dominée par le pétrole. BP prévoit une baisse de la part du pétrole de plus de 50% en 2015 à un peu moins de 40% en 2035. Le gaz naturel passera, par contre, de 24% à 28%. L'Afrique exporte actuellement une quantité importante de sa production d'énergie (près de 45%), mais la demande intérieure croissante va réduire ce chiffre à moins de 25% en 2035, prévoit le rapport.

Il souligne, néanmoins, que l’Afrique restera une source importante de pétrole mondiale et l'approvisionnement en gaz naturel avec 8% de la production pétrolière mondiale et 6% de la production de gaz naturel en 2035. D'ici 2035, le continent devrait produire 8,3 mbj de pétrole dont plus de 2 mbj seront destinés à l'exportation, selon BP. La production du gaz sera de 30 milliards de pieds cubes/j en 2035 dont 6,5 milliards de pieds cubes/j seront destinés à l'exportation.