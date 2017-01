Le Pdg de Sonatrach : « Les déclarations de GRTgaz relèvent de la spéculation »

Le Président-directeur général de la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach, Amine Mazouzi, a précisé, au sujet des ruptures d’approvisionnement du gaz algérien à destination de la France, qu’elle relève de la «spéculation, aucun problème n’existe entre le groupe Engie et Sonatrach». «Engie est un partenaire, nous avons un contrat commercial en plus des bonnes relations qui nous unis » a-t-il indiqué, ajoutant que la déclaration «a été faite par une filiale de Engie et non pas d’Engie même».

«Nous n’avons entendu ni Sonatrach ni Engie parler de manque d’engagement, ce sont des tiers, des spéculations. Il y a eu une vague de froid (en Europe) qui n’était pas prévue et qui a été accompagnée d’une très forte demande (en gaz). Tout le monde est alors allé chercher du gaz, et l’Algérie a été un fournisseur très fiable et a concouru à exporter une partie de cette demande européenne», a-t-il soutenu. «C’est une polémique qui a été créée de toutes pièces et qui ne concerne ni Sonatrach ni Engie», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse tenue en marge de la signature de deux contrats d’études avec des sociétés italienne et indienne.

Il a souligné que «L’Algérie est un fournisseur fiable en gaz. Nous avons honoré tous nos engagements et répondu à toutes les demandes convenues entre les deux parties notamment durant le mois de janvier et cela même durant l’arrêt technique de l’unité de liquéfaction Skikda», a-t-il précisé, en relevant que cette unité a redémarré, jeudi dernier. Il a expliqué que cet arrêt routinier pour raison de maintenance «devait durer jusqu’au mois de février, mais je vous annonce que l’unité (GNL K) de Skikda vient de redémarrer aujourd’hui».

Ainsi, Sonatrach continuera ses approvisionnements avec «davantage de cargaisons vers Engie», avance-t-il. Mais l’arrêt technique de l’unité de Skikda n’a nullement perturbé l’approvisionnement vers la France, a affirmé M. Mazouzi.

Pour ce qui est des prix de vente, M. Mazouzi, a indiqué que cela «concernent uniquement les deux parties (Engie et Sonatrach)». «C’est une relation commerciale entre deux sociétés, les prix sont évidemment discutés et révisés annuellement et ils ne peuvent pas être divulgués publiquement», a-t-il fait savoir.



« Les réserves gazières suffiront pour une production de plus d’un siècle »



Par ailleurs, répondant à une question relative à la prouesse réalisée par la Sonatrach, en augmentant sa production de gaz, le PDG a indiqué que le déclin qui s’était produit les années précédentes n’était pas du fait des capacités des réserves, ou même des capacités financières, en certifiant toutefois que les «réserves existent» et que c’est juste une question de «management réservoir».

Il a assuré que les réserves gazières de l’Algérie étaient «énormes» et «très importantes» et que le pays «restera un producteur et un fournisseur gazier à court, moyen et long termes, indiquant également, que ce sont des actions d’optimisations qui ont permis cette augmentation qui sera également enregistrée cette année sans compter les nouveaux projets. « Nos gisements sont exploités de manière très rigoureuse, d’ailleurs nous avons des taux d’extraction parmi les plus faibles au monde car nous travaillons d’abord pour la préservation des gisements avant de penser aux augmentations de nos capacités de production» a-t-il expliqué.

Selon lui, les réserves de gaz suffiront pour une production de plus d’un siècle alors que celles de pétrole ne s’épuiseront pas avant 2050 ou 2060.

Mais parler de «surexploitation» des réserves relève de la pure spéculation, a fait valoir le patron de Sonatrach car, selon lui, aucune partie, à part les experts de la Sonatrach et l’Etat algérien, n’a le droit d’accéder aux informations liées aux réserves minières. «La base de donnée (relatives à ces informations) est confidentielle. Qui dispose d’outils de simulation, d’expertise, de références pour prétendre pouvoir y (base de données) accéder ?», s’est-il interrogé.

Pour ce qui est du financement des projets de Sonatrach, il a affirmé que ce groupe allait «s’autofinancer pour la réalisation de tous ses projets à l’exception des projets pétrochimiques qui seront réalisés en partenariat».

Il a en outre, annoncé que la compagnie était en train d’étudier les meilleures opportunités pour engager des investissements en Afrique, notamment en Mozambique et en Tanzanie, ainsi qu’en Asie et en Amérique.

Interrogé sur l’avancement du projet Galsi (gazoduc Algérie-Sardaigne), un autre haut responsable de Sonatrach a indiqué que c’est «un projet vivant et que ce n’est pas une affaire du passé» il a précisé que les études relatives à ce projet «sont très bien avancés et que la partie allant de Hassi R’mel à El Kala a été construite sur 48 pouces, ajoutant à cela la concession de l’assiette qui lui a été réservé.

K. A. A.

Pétrochimie

Sonatrach signe deux contrats pour développer l’activité aval

La dynamique de mise en œuvre et de concrétisation du plan de développement de l’Entreprise nationale des hydrocarbures Sonatrach se poursuit, avec la signature de deux nouveaux contrats qui font partie du programme tracé pour 2016, dans le segment de l’Aval pétrolier et plus particulièrement de la pétrochimie.

Ainsi, la Sonatrach, a procédé à la signature de deux accords. Le premier est un contrat avec la société indienne Engineers India Limited (EIL) pour la réalisation d'études relatives à des projets pétrochimiques, tandis que le second est un protocole d'entente avec la société italienne Versalis (filiale du groupe italien ENI). Les documents ont été signés par le vice-président de l'activité liquéfaction-raffinage-pétrochimie de Sonatrach, M. Akli Remini, et le directeur général de Versalis, M. Daniel Ferrari (pour le premier contrat), et le Directeur exécutif des projets de la société indienne EIL, M. Miraj Sethi (pour le protocole d’entente).

Le protocole d'entente avec Versalis porte sur les études de faisabilité de réalisation de complexes pétrochimiques en Algérie, et le renforcement de la coopération entres les deux sociétés dans le domaine de la pétrochimie. Quant au contrat paraphé avec EIL, il porte sur la réalisation d'études-suivi-conseils pour la réhabilitation de l'unité d'éthylène du complexe CP1K de Skikda, qui permettra de réduire le recours à l’importation d’éthylène (matière première du complexe CP2K). La réhabilitation de cette unité, d'une capacité de production de 120.000 tonnes/an d'éthylène, vise la valorisation des 164.800 tonnes d'Ethane produites annuellement par le complexe GNL de Skikda (GL1K), expliquent les cadres de la Sonatrach. D'un coût de 7 millions d'euros, le contrat avec EIL devrait être exécuté dans un délai maximum de 23 mois. Quant au protocole d'entente Sonatrach et Versalis, la plus grande société italienne opérant dans le domaine de la pétrochimie, il porte sur les études de faisabilité de la réalisation en Algérie de complexes pétrochimiques et le renforcement de la coopération entres les deux sociétés dans le domaine de la pétrochimie. Ainsi, un comité mixte de pilotage sera mis en place et se chargera de l'identification et de l'évaluation des projets et axes de coopération entre les deux sociétés dans le domaine de la pétrochimie. Un groupe de travail mixte sera également installé pour la réalisation d'études de faisabilité des projets identifiés dans ce cadre.

A cette occasion, le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa a estimé que ce genre de signatures confirme que la Sonatrach s'oriente de manière plus significative vers la transformation et la pétrochimie, dans le cadre de l'exécution des instructions du Président de la République qui tient à ce que «tous les citoyens algériens profitent de leurs propres ressources».

K. A. A.