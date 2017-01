réduction de 1,8 million barils/jour : Objectif atteint

L'objectif de réduire la production de 1,8 millions de barils/jour «devrait être atteint à 100% dès février prochain», c’est ce qu’a déclaré le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, à la presse en marge de la signature par Sonatrach d'un contrat et d'un protocole d'entente respectivement avec la société indienne d'Engineering EIL et l'italienne Versalis, filiale du groupe ENI, affirmant que «La réduction est effective et a déjà atteint 1,5 million de barils jour».

Le ministre a ajouté que la prochaine réunion d'évaluation des accords de l'OPEP et de ses partenaires, relatifs à une baisse de 1,8 million de barils/jour (mbj) de la production pétrolière, se tiendra en mars prochain au Koweït. « La prochaine réunion du comité de monitoring et de surveillance se tiendra autour du 20-25 mars au Koweït. Elle examinera le niveau d'application de l'accord par tous les pays concernés», a précisé M. Boutarfa.

Ainsi, les déclarations du ministre de l’Energie viennent à point nommé pour confirmer celles faites par les pays producteurs de pétrole, et qui ont estimé, dimanche dernier, que l'accord conclu en décembre dernier «était bien respecté et en bonne voie de parvenir à l'objectif tracé, relative à la réduction globale de 1,8 million de barils par jour», lors d'une réunion d'évaluation à Vienne en présence de M. Boutarfa.

L'accord conclu le 10 décembre pour six mois est ainsi entré en vigueur le 1er janvier prévoit que 24 pays, y compris une dizaine de pays non-OPEP, dont la Russie, doivent réduire leur production de 558.000 b/j, dans l’objectif de permettre au marché de se rééquilibrer.

Rappelant, qu’en décembre, la production de l'OPEP a été de 33,1 mbj. La Russie à réduit sa production. L'Algérie et le Koweït ont également réduit leur production au-delà de leurs objectifs initiaux.

Le comité ministériel de surveillance est co-présidé par le Koweït et la Russie et dont l'Algérie est membre avec le Venezuela et le Sultanat d'Oman.

Kafia Ait Allouache

Exportations gazières

Sonatrach table sur un volume de 56 milliards m3 en 2017



Les exportations algériennes en gaz (gaz naturel et gaz naturel liquéfié) devraient passer de 54 milliards de mètres cubes (m3) en 2016 à 56 milliards m3 en 2017, soit une hausse de 5,5%, a annoncé jeudi un responsable de la commercialisation de Sonatrach. Pour le GNL, les exportations attendues pour 2017 devraient atteindre 17 milliards m3 équivalent gaz, contre 39 milliards m3 pour le gaz naturel, a précisé le directeur général adjoint de la commercialisation à Sonatrach, Omar Maliou, en marge de la cérémonie de signature d'accords entre ce groupe et des sociétés italienne et indienne. M. Maliou a fait savoir que les exportations gazières représentaient environ 30% des exportations globales des hydrocarbures du pays.

K. A. A.