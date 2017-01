Solidarité nationale : La médiation familiale opérationnelle dès cette année

Réclamée depuis un certain temps, l’augmentation des pensions des personnes handicapées en Algérie n’est pas à l’ordre du jour. Du moins pas dans l’immédiat, si l’on se réfère aux propos de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme qui s’exprimait, jeudi à l’Office du village des artistes de Zéralda (Alger), au cours d’une rencontre avec les directeurs des établissements relevant de son secteur et spécialisés dans la prise en charge des catégories vulnérables. Mounia Meslem Si Ameur estime que la conjoncture financière actuelle, imposée par l’effondrement des cours du baril, ne «permet pas» aujourd’hui la révision à la hausse de cette allocation, et assure cependant que l’État n’abandonnera jamais cette frange de la société. «Nous veillons inlassablement à améliorer les conditions sociales de personnes aux besoins spécifiques, et nous ne cesserons jamais de les accompagner et de les aider dans leur insertion socioprofessionnelle», a-t-elle soutenu.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle déclaration de la représentante du gouvernement va certainement décevoir les personnes handicapées dont beaucoup se plaignent de l’insuffisance de cette pension (4.000 DA), jugée «dérisoire».

Et même si le département de la solidarité, Mme Meslem en premier, a toujours reconnu ce fait, il met, en revanche, en avant les «efforts consentis par l’État» à travers la couverture sur le plan de la sécurité sociale dont bénéficient ces personnes. Aussi, il est fait état de la décision consistant à réserver 1% des postes d'emploi au sein des entreprises au profit des personnes handicapées, sans oublier l'encouragement de créer des fermes pédagogiques et centres d'aide à l'emploi au profit de cette catégorie.

Ceci sans oublier le fait que les personnes aux besoins spécifiques peuvent se consoler, avec la mise en place d’un programme dans lequel, elles peuvent bénéficier de l’assistance sociale à domicile, notamment au profit des personnes souffrant de handicap à 100% et vivant dans des conditions difficiles. Sur un autre registre, Mounia Meslem Si Ameur a mis à profit cette rencontre pour annoncer l'entrée en application, dès cette année 2017, de la médiation familiale, en vue de résoudre des conflits familiaux et garantir la cohésion familiale et sociale.

«Pour ce faire, nous avons déjà mobilisé des équipes composées, notamment de sociologues, de psychologues et de juristes», a-t-elle indiqué à ce sujet, en rappelant que la médiation familiale est une mesure «préventive» qui vise à «résoudre» les conflits pouvant survenir en milieu familial et à «éviter» le recours à la justice. «En 2016, un service de médiation familiale et sociale a été ouvert au niveau de chaque direction de l'action sociale afin de contribuer à la réduction du nombre des divorces et de protéger les personnes âgées, en les maintenant dans leur environnement familial», a noté la ministre qui mise sur les campagnes de sensibilisation pour expliquer cette procédure et son rôle dans le règlement des conflits familiaux. Évoquant les réalisations de son secteur, Mounia Meslem Si Ameur a révélé que 843.000 personnes ont bénéficié de l'Allocation forfaitaire de solidarité (AFS), et fait part de la création de 404.756 postes d'emploi, dans le cadre des programmes d'aide à l'insertion sociale des jeunes, et 117.223 autres postes, dans le cadre de l'insertion des diplômés.

S. A. M.