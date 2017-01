Prise en charge des sans-abris et des africains : Un plan d’action national

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a élaboré un plan d’action de prise en charge des sans-abris et des Africains au niveau national, a-t-on appris à Tissemsilt de sa présidente, Saïda Benhabylès. Lors d’une rencontre avec la presse, en marge d’une opération de distribution d’aides à 300 familles nécessiteuses de la wilaya, Mme Benhabylès a indiqué que ce plan porte sur la création de deux comités, en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, afin de s'assurer de la situation des personnes nécessitant cette prise en charge.

Elle a ajouté que cette action verra l'adhésion des Scouts musulmans algériens (SMA), des cheikhs de zaouïa et des notables, des ministères de la Santé, de la Population et la Réforme hospitalière, et de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. La présidente du CRA a fait part des efforts de son organisation humanitaire pour la prise en charge des personnes sans-abri, marquée notamment par la distribution de repas chauds et leur transfert vers des endroits décents, surtout en cette période hivernale, soulignant que le Croissant-Rouge algérien poursuit sa campagne de sensibilisation sur la solidarité avec les couches vulnérables et nécessiteuses, dont les SDF et les personnes âgées. D'autre part, Mme Benhabylès a indiqué que le CRA est en contact avec des instances, dont le ministère de la Justice, pour l'amélioration des conditions des détenus des établissements pénitentiaires, parmi lesquelles le rapprochement de ces derniers de leurs familles. Elle a annoncé, en outre, que le CRA a adopté, depuis 2014, une nouvelle stratégie d’établissement des listes des nécessiteux, insistant sur la contribution des imams, des cheikhs de zaouïa et de la société civile, en vue de consacrer la démocratie participative.

Une convention a été paraphée dernièrement avec le Forum des chefs d’entreprise (FCE), pour la construction et l'équipement d’un entrepôt du CRA selon les normes internationales, a-t-elle signalé, ajoutant, dans ce cadre, que le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a contribué à l’affectation d'un terrain à Douéra sur une superficie de 6.000 mètres carrés, pour réaliser ce grand dépôt. Sa visite dans la wilaya de Tissemsilt lui a permis d'assurer une complémentarité entre le CRA et les pouvoirs publics, et de s’enquérir de la situation des familles démunies, a souligné Mme Benhabylès. La présidente du CRA a procédé, lors de sa visite en compagnie des autorités de la wilaya, à la remise de colis alimentaires, de couvertures et de vêtements d’hiver à 300 familles nécessiteuses des communes de Maacem, Melaab, Béni Lahcen et Sidi Abed, ainsi qu'un générateur électrique à la commune de Melaab.