M. Tebboune à Oran : Distribution de 2.000 logements promotionnels publics

Un quota de 2.000 logements de type promotionnel public (LPP) a été attribué, jeudi après-midi, aux bénéficiaires de ces nouvelles unités d'habitation à Sidi Chahmi, du côté de l'extension sud-est de la ville d'Oran, a-t-on constaté. La cérémonie de remise des clefs s'est déroulée dans une ambiance joyeuse, en présence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, accompagné du wali d'Oran, Abdelghani Zaâlane, et de responsables des organismes du secteur, à l'instar de l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI).

Le quota distribué fait partie d'un programme total de 4.100 LPP au niveau de cette localité, a indiqué le ministre, précisant que le reste sera livré «progressivement dans les prochains jours». M. Tebboune s'est félicité, à cette occasion, de la réussite de cette opération qui constitue «un indicateur de l'importance du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, faisant de l'amélioration du cadre de vie du citoyen, une priorité majeure». «Ceci est juste un échantillon des réalisations qui voient le jour, à la faveur de l'application de l'ambitieux programme du Président de la République», a-t-il souligné, ajoutant que «les fruits de ce programme sont visibles à travers toutes les wilayas du pays». Le ministre s'est aussi félicité de l'aspect architectural du nouveau site LPP d'Oran et de la qualité des commodités mises en place dans les appartements (cuisines, équipements), faisant valoir que «le résultat obtenu est la meilleure réplique aux rumeurs alléguant de la mauvaise qualité des constructions». Au cours de sa visite de travail, M. Tebboune avait présidé dans la matinée une cérémonie de remise de clefs aux bénéficiaires de 2.500 logements AADL (formule location-vente) à Es-Sénia, à la sortie sud de la ville d'Oran.

Il a également procédé à la pose de la première pierre de deux sites, le premier ayant pour consistance 4.000 unités d'habitation AADL au futur pôle urbain d'Oran ouest qui en comprendra, à terme, 10.000 logements de même type. Le second site est implanté, quant à lui, à «haï Akid- Lotfi» (Oran-est), nommé «Cité de la Mer», où il est prévu la construction de plusieurs tours totalisant près de 2.000 unités d'habitation, dans le cadre d'une opération mettant en partenariat la Société d'investissement hôtelier (SIH) et l'ENPI. La wilaya d'Oran verra encore, durant la semaine à venir, la distribution de 2.000 logements sociaux au titre de la résorption de l'habitat précaire (RHP), a fait savoir le ministre en réaffirmant les engagements de l'État à éliminer toutes les poches précaires, comme cela a été concrétisé à Alger.

M. Tebboune a achevé sa visite par une conférence de presse durant laquelle il a insisté sur les réalisations faites et celles à venir, en application du programme présidentiel, signalant, également, à l'adresse des souscripteurs, que «toutes les demandes seront satisfaites». Il a assuré, à cet égard, que «le système d'attribution ne lèse aucune personne dont le dossier est conforme aux critères réglementaires en vigueur». Le système en question, a-t-il expliqué, prend en considération même les situations d'héritage dans l'indivision, où les héritiers se retrouvent parfois propriétaire chacun d'une petite superficie. «Ces personnes ont le droit de bénéficier d'un logement AADL, LPP ou social. Le contraire serait inhumain», a-t-il conclu.