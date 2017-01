M. BOUDIAF à MASCARA : Humanisation et respect du malade

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière était, jeudi à Mascara, pour une visite d’inspection, au cours de laquelle il s’est enquis de la situation de l’hôpital Dali-Abdelkader de Ghriss qui a fait l’objet d’une grand inondation à la suite des intempéries, tenant à saluer l’élan de solidarité de la population et les efforts conjugués des responsables locaux et de la Protection civile qui ont déployé tous les moyens pour la prise en charge des malades hospitalisés.

M. Boudiaf a visité également plusieurs établissements hospitaliers et projets en cours de réalisation à Sig, à Bouhanifia et au chef-lieu wilaya, où il a mis l’accent sur la nécessité impérieuse de livrer les réalisations dans les délais impartis, tout en respectant la qualité des travaux.

Le ministre a mis en relief, au cours de cette visite, la question de la réduction de la facture d’importation des produits médicamenteux de près de 4% et la production nationale qui atteint les 61%, ainsi que la nécessité de recourir à l’exportation de médicaments pour atteindre l’objectif de 25 pays ciblés par cette opération. En rendant visite aux EPH, le ministre a insisté sur la généralisation des soins à domicile pour les pathologies lourdes. S’agissant de l’inscription d’un CAC pour la wilaya, le ministre a indiqué que les CAC de Sidi Bel-Abbès et de Tlemcen, auxquels s’ajoutent ceux d’Oran seront appelés à prendre en charge les malades de la wilaya en matière de chimiothérapie et de radiothérapie dans de meilleures conditions, a-t-il fait savoir.L’exécution des décisions et orientations à caractère scientifique et médical doivent être prises au sérieux par les responsables au niveau des EHS, parce que le respect du malade fait partie intégrante des missions des établissements hospitaliers. Les orientations doivent être concrétisées sur le terrain, mais il ne faut pas remplacer l’équipement médical ancien qui coûte très cher au Trésor public, et des instructions ont été données pour produire algérien avec un cahier des charges de service après-vente de maintien et d’entretien du matériel, car il ne s’agit pas de changer pour changer. La santé ne doit pas être marginalisée, c’est une autorité de tutelle souveraine, et tous les moyens infrastructurels et équipements ont été mis par les pouvoirs publics à la disposition des établissements hospitaliers. La plupart des hôpitaux dans la wilaya de Mascara sont construits en préfabriqué ; le constat étant fait, l’éventualité de la mise à niveau des établissements répondant aux normes de réhabilitation se pose donc avec acuité.

A. Ghomchi