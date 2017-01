Prix du président de la République du journaliste professionnel : Les dispositions prises pour la réception des candidatures

Toutes les dispositions permettant la réception des candidatures pour la 3e édition du Prix du Président de la République du journaliste professionnel ont été prises, a annoncé le jury, dans un communiqué.

Présidé par le journaliste et écrivain Mouloud Achour, le jury de ce prix informe que "toutes les dispositions ont été prises pour la réception des demandes de participation au prix et faciliter leur étude par le jury, d'ores et déjà en activité". Tout en rappelant que la thématique de cette édition est consacrée à l'environnement, le jury précise que le dépôt des candidatures se fait au niveau du siège du ministère de la communication à Alger, sis au 3 Avenue des Frères Bouaddou, Bir-Mourad-Rais ou par voie postale alors que les délais sont ouverts jusqu'au 31 août 2017. Par ailleurs, le jury "s'est félicité" de la disponibilité des formulaires de participation au téléchargement sur le site du ministère de la communication (http://www.ministerecommunication.gov.dz) permettant ainsi aux postulants de se renseigner sur les conditions et modalités de participation à ce prix. Institué par le Président de la République par décret présidentiel n° 15-133 du 21 mai 2015, cette distinction "de référence, désormais incontournable dans le paysage journalistique national, a pour objectif d'encourager et promouvoir la production journalistique sous toutes ses formes, de stimuler l'excellence, la création et la professionnalisation au sein de la presse en instaurant la culture du mérite et de récompenser les meilleures œuvres individuelles ou collectives ayant trait à la thématique retenue", est-il souligné de même source. Cette troisième édition du prix, "consacre une importante thématique sociale et une préoccupation à l'échelle nationale et internationale, en l'occurrence, selon les termes retenus par les organisateurs, ‘la préservation de l'environnement clé de bien-être public et de bonheur social’", est-il ajouté. Pour le traitement de cette thématique, le jury rappelle que les catégories retenues sont : l'information écrite, télévisuelle, radiophonique, électronique et enfin, l'illustration. Le jury procédera à la sélection des différents lauréats dans l'ensemble des catégories retenues, relève le communiqué, notant qu'"en plus du certificat de mérite consacrant les plus méritants, des récompenses financières seront attribuées à chacun des journalistes récipiendaires, dont la plus importante équivaut à un million de dinars".