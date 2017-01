RND : Aller en force

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, a appelé hier à Ain-Sefra (Naâma), à la mobilisation pour aller en force aux prochaines législatives, préserver les intérêts du citoyen et assurer la cohésion de la société. « La feuille de route du RND repose sur l’action de terrain afin de donner l’occasion à tous les militants de servir l’intérêt du pays, en allant en force aux prochaines législatives », a affirmé M. Ouyahia lors d’un conseil de wilaya élargi du parti, regroupant, à l’annexe de la maison de la culture, les militants des communes de la wilaya de Naâma.

Après avoir présenté au nom du RND ses condoléances suite au décès du ministre du Commerce, M. Bakhti Belaib, M. Ouyahia a mis l’accent sur l’élargissement de la base de son parti au niveau local. Il a souligné, en réponse à des préoccupations de certains militants sur la situation économique, que « la loi de finances 2017 n’affectera pas les fondements de la justice sociale et que le soutien aux catégories à faibles revenus est maintenu ». Le SG du RND a affirmé, par ailleurs, que le choix des listes électorales du parti sont élaborées par les commissions de wilaya « sans interférence ou pression d’aucune partie ». Il a précisé que le devoir de mobilisation de tous les citoyens, quelle que soit leur tendance politique, pour relever les défis actuels et construire l’avenir du pays, par un consensus sur les questions nationales et leur défense, à travers « un front national unifié et solide, transcendant les différences idéologiques ». Tout en appelant à « changer les mentalités », M. Ouyahia a mis l’accent aussi sur la nécessité de se remettre au travail, de valoriser le labeur et d’encourager la production, afin de faire face aux défis futurs induits par les contraintes financières ou sociales. Il a conclu que le RND « sème l’espoir » en investissant dans la jeunesse pour l’élargissement de sa base électorale, relevant que l’action sur le terrain des élus du RND s’appuie sur le soutien de l’investissement dans les régions du Sud. (APS)