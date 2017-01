FLN : « Une majorité absolue et confortable est à notre portée »

Djamel Ould Abbès ne lésine devant aucun effort pour se démarquer efficacement de ces autres confrères de partis politiques adverses. « Nous devons former lors de ces législatives une majorité absolue et confortable, ce résultat est à notre portée », a en effet affirmé d’un ton serein M. Ould Abbès, qui a présidé jeudi dernier l’installation de la commission FLN de la wilaya d’Alger chargées de la préparation des législatives. S’adressant aux cadres et militants algérois de son parti, le SG du FLN a instruit ouvertement ces derniers, de se mobiliser pour le seul objectif de réaliser la meilleure performance que sa formation a jamais enregistré jusque-là au niveau de la capitale.

Pour Ould Abbès, les 10 sièges obtenus par le FLN lors des législatives de 2012, et ce sur un total de 37 qui étaient dédiés à la wilaya d’Alger constituent « un chiffre minime », et d’enchaîner en mettant l’accent sur l’impératif de se rattraper lors du prochain scrutin. Se félicitant de la prévalence d’un climat désormais apaisé qui règne désormais au FLN et d’une « atmosphère nouvelle » dans laquelle évolue ce parti à la suite de l’initiative du « resserrement des rangs », Djamel Ould Abbès a invité en outre, les militants algérois à honorer et à relever davantage le prestige du parti à l’occasion du prochain rendez-vous des urnes. « Vous devez vous présenter à cette échéance la tête haute et fiers du legs grandiose que votre parti détient depuis l'indépendance », a-t-il dit.

Réitérant de nouveau sa conviction selon laquelle les législatives et les locales qui avancent à grands pas sont intimement liées avec les présidentielles de 2019, le SG du FLN ne manquera pas de réaffirmer le soutien indéfectible de sa formation à la personne et au programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à propos de qui Ould Abbès tiendra à rappeler qu’il est aussi le président du parti.

« Notre candidat est connu », a encore indiqué le SG du FLN, qui a eu à déclarer précédemment que le parti est « le fondateur de l’Etat algérien dont il est toujours sa colonne vertébrale ». Ould Abbès rappellera une fois de plus, qu’en prévision de prochaines législatives les candidatures au nom du FLN étaient ouvertes à tous les militants du parti, sans aucune exclusive. Il souligne aussi au passage que « le réservoir de candidats » est considérable et que les concernés se comptent par milliers. « Les recours seront examinés au cas par cas et je me chargerai moi-même de cette mission » déclare en outre le SG du parti, assurant que l'ère de l'achat des consciences, « qui était une réalité », pour être tête de liste est désormais révolue. « Nous mènerons une campagne électorale propre et civilisée », a-t-il insisté mettant en garde contre toute tentative de « nuire au parti ou à la réputation de ses responsables et de ses militants ».

Avec l'installation de la commission de la wilaya d'Alger, le parti FLN aura finalisé la mise en place des commissions de préparation des prochaines législatives, le dépôt des candidatures lancé le 16 janvier courant se poursuivra jusqu'à lundi prochain. La confirmation des candidatures aura lieu entre les 7 et 27 février.

Karim Aoudia