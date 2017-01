HIISE : Engagement à mener le processus électoral dans la sérénité

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal a appelé, au terme de la première réunion de l'Instance au Palais des Nations à Alger, "au sérieux, à l'engagement et à la persévérance pour mener le processus électoral dans la sérénité, le respect de la loi et l'équité vis-à-vis de tous les concernés". Intervenant à l'issue de la première réunion de la HIISE, M. Derbal a affirmé que cette démarche est à même de "consacrer le principe de l'indépendance de la pleine neutralité de l'Instance et ouvrir la voie aux citoyens, à la différence de leurs orientations intellectuelles et politiques, pour accomplir leur devoir et jouir de leurs droits stipulés dans la Constitution et consacrés par les lois de la République", indique le communiqué final rendu public jeudi dernier. Le président de la HIISE a mis l'accent sur l'importance "de faire connaître et de sensibiliser au rôle de l'Instance qui constitue un élément de stabilité et de sûreté et un facteur pour la progression de la dynamique politique et sociale en œuvrant à la protection de la voix du citoyen et de son choix et à la défense de sa position en lui permettant d'être à l'abri de toute pression ou contrainte".

Ceci, a-t-il ajouté "est à même d'encourager le citoyen à accomplir son devoir électoral et le rassurer et nourrir en lui l'espoir de voir construire l'Algérie des libertés, de la prospérité et de la stabilité". "La fierté d'appartenir à cette patrie et à sa terre, irriguée du sang des nos glorieux Chouhada, et le sentiment de devoir envers eux nous animent pour réaffirmer notre détermination et notre disposition à coopérer avec tout un chacun à la consécration du libre choix des Algériens et à la concrétisation de leur aspiration à des élections propres et transparentes à même de lever toute forme de doute et d'équivoque, longtemps prévalent dans les esprits, quant aux opérations électorales qui doivent se dérouler dans un climat de sérénité et de strict respect des textes de lois y afférents", a ajouté M. Derbal. A cette occasion, les membres de la HIISE ont souligné, dans le même document, "leur attachement à ces valeurs et réitéré leur engagement aux principes présidant l'Instance et en premier lieu, la défense des choix du citoyen". Ils ont réaffirmé également "leur engagement à concrétiser les orientations de la présidence de la HIISE de manière à garantir sa cohérence et la complémentarité de ses rôles et de manière à concrétiser ses objectifs pour la consécration de la souveraineté du peuple et c'est l'essence même de la Constitution algérienne". Ils ont réitéré "leurs remerciements et leur considération à Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika pour la confiance placée en le président et les membres de la HIISE". Le discours d'orientation du président de l'Instance, a été adopté par les membres, dans les wilayas du pays et à l'extérieur, en tant que "programme d'action et feuille de route pour l'accomplissement de leurs missions en toute clarté dans le cadre de la coopération, la coordination et la concertation". La première réunion de cette instance qui a pris fin mercredi s'était ouverte dimanche dernier sous la présidence de M. Abdelwahab Derbal en présence du président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Larbi Ould Khelifa, du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et des membres du gouvernement. Ont également pris part à cette réunion les secrétaires généraux et représentants des partis politiques accrédités ainsi que les membres de l'Instance (magistrats et compétences nationales indépendantes). Dans son allocution d'ouverture, le président de la HIISE a mis l'accent sur "la responsabilité qui incombe aux membres de l'Instance qui ont jouit de la confiance du Président Abdelaziz Bouteflika et la nécessité pour tous d'accomplir leurs devoirs à l'égard du peuple et du pays", soulignant que "le pays a besoin de tous ses enfants et que l'Instance veille à protéger la voix du citoyen et la souveraineté du peuple". Le président de la HIISE a présidé, trois jours durant, les séances à huis clos qui ont été sanctionnées par l'adoption du règlement intérieur et l'élection de la commission permanente qui comprend 10 membres entre magistrats et compétences nationales indépendantes.

Ces séances ont été marquées par la désignation des vice-présidents de l'instance parmi les membres de la commission permanente et le choix des membres des coordinations de wilayas et coordonnateurs de wilayas outre les membres chargés du suivi et de la surveillance du processus électoral à l'étranger. (APS)