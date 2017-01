Questions orales à l’APN : La deuxième phase du découpage administratif en 2017

L’Assemblée populaire nationale a repris ses travaux jeudi dernier, lors d’une séance plénière, présidée par M. Mohamed Larbi Ould Khelifa, et consacrée aux questions orales. Les préoccupations des députés ont concerné les secteurs de l’intérieur et des collectivités locales, l’éducation nationale, et de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Pièces d’État civil

Retrait par internet

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a indiqué jeudi dernier à Alger que « le citoyen se fera délivrer ses documents d'état civil par Internet après la publication de la loi sur la signature électronique ».

« Le passage à l'administration électronique est une nécessité incontournable pour l'amélioration du service public et le citoyen pourra se faire délivrer ses documents d'état civil par Internet après la publication de la loi sur la signature électronique », a affirmé le ministre qui répondait à la préoccupation d'un député, sur le manque d'effectifs dans les centres de documents biométriques.

Il a rappelé que son département avait mis en place plusieurs supports pour le développement de l'administration électronique à l'instar du registre d'état civil informatisé, qui permet la délivrance des extraits d'actes de naissance, de décès et de mariage auprès de n'importe quelle commune.

Après avoir révélé que ce registre était relié à d'autres secteurs, M. Bedoui a encore fait savoir que le ministère a mis à la disposition des demandeurs de passeport et de carte d'identité nationale biométriques un site électronique permettant d'introduire les informations relatives à ces deux pièces et où sont fixés la date et lieu d'inscription. Le citoyen n'aura à se déplacer à la structure concernée que pour la récupération de son document, a-t-il dit.

Une nouvelle application installée sur le site du ministère de l'Intérieur permet aux citoyens de s'enquérir des démarches à entreprendre pour la formation de ces dossiers et les doter des coordonnées relatives des différentes structures, a ajouté le ministre précisant que toutes ses mesures tendaient à permettre aux citoyens de se faire délivrer leurs documents sans peine et rapidement, a poursuivi le ministre faisant valoir que la ressource humaine nécessaire a été mobilisée pour la mise en œuvre du processus de réforme et de modernisation de l'administration.

Il a salué les recrutements opérés au niveau local signalant que d'autres opérations d'envergure nationale ont eu lieu dont la dernière remonte à 2014 et qui a pourvu 13.000 postes à travers toutes les municipalités du pays.

Des instructions ont été données aux communes à l'effet de redéployer les effectifs en fonction des besoins des services et conformément aux dispositions adoptées par le gouvernement pour la rationalisation des dépenses publiques et le renforcement des équilibres. Avec l'informatisation de l'état civil, certaines communes se sont retrouvées avec des effectifs pléthoriques qui ont été redéployés dans d'autres services, a soutenu le ministre.

M. Bedoui a d'autre part mis en avant l'importance de la formation qui s'imposera à l'avenir en tant qu'élément fondamental pour la promotion. L’introduction des technologies et outils électroniques dans la gestion de l'administration est un impératif dans le contexte des défis et de concurrence découlant de la mondialisation, a-t-il conclu.



De nouvelles wilayas déléguées en 2017 pour les Hauts Plateaux



Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a réaffirmé, lors de la même séance, que la création de nouvelles wilayas déléguées dans les hauts plateaux aura lieu au cours de l'année 2017, conformément à la stratégie initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Répondant à une deuxième question sur les critères du nouveau découpage administratif, M. Bedoui a indiqué qu'"il s'agit d'une question qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie tracée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lors du Conseil des ministres tenu le 7 mai 2014". Cette démarche s'articule autour de trois phases dont la première, lancée en 2015, a été achevée avec la création de 10 wilayas déléguées relevant de 8 wilayas du Sud, précisant que les wilayas nouvellement créées "remplissent toutes les conditions matérielles et humaines et fonctionnent normalement". Relevant que la création de wilayas déléguées dans les Hauts plateaux "a été largement débattue" lors du Conseil des ministres du 28 décembre dernier", le ministre a indiqué que le Président Abdelaziz Bouteflika "a insisté sur la concrétisation du projet au cours de cette année".

Le ministre a ajouté que le Chef de l'Etat avait mis l'accent également sur "l'impératif de prendre en charge les préoccupations des citoyens des régions Sud et d'apporter le soutien aux investisseurs, à travers les avantages financiers et les facilités administratives pour booster les efforts de développement". La création de wilayas déléguées dans les Hauts plateaux "aura le même intérêt et le gouvernement est attaché à sa concrétisation dans le souci de rapprocher l'administration du citoyen", a soutenu le ministre. M. Bedoui s'est félicité, dans ce sens, du succès de la première phase la nouvelle organisation administrative, à travers "la mobilisation de moyens matériels, humains et financiers importants qui traduisent la détermination de l'Etat à prendre en charge les préoccupations du citoyen".

« Près de 16,6 milliards de DA ont été mobilisés et les mesures de recrutement facilités au niveau de ces wilayas déléguées qui ont vu le recrutement de 796 fonctionnaires, dont 541 permanents, en accordant la priorité aux citoyens de la région », a-t-il ajouté. Le ministre a indiqué que les wilayas déléguées "ont été dotées des mêmes services et directions que les wilayas mères mais à un degré moindre", et pour améliorer leurs capacités, elles ont bénéficié de quelque 239 opérations financées par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales. Le projet du nouveau découpage administratif vise à préparer au mieux les wilayas déléguées à devenir des wilayas à part entière, mais avant il faut évaluer leurs performances et élargir leurs fonctions et prérogatives", a-t-il poursuivi.

Le ministre a indiqué à la fin que "la nouvelle organisation administrative tiendra compte du paramètre du développement local sur lequel a insisté le Président de la République", ajoutant que les nouvelles wilayas déléguées "contribueront à l'accompagnement de leurs communes pour assurer le développement, créer la compétitivité et une attractivité régionale à même de renforcer leurs capacités en termes de création de richesses conformément au nouveau modèle économique.



Le droit de candidature aux élections de 2017 est garanti pour les citoyens et tous les partis politiques



Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a indiqué que le « gouvernement prépare les élections prochaines en se référant aux valeurs constitutionnelles, aux lois et à la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), soulignant que le « droit de candidature aux élections prévues pour l'année en cours (2017) est garanti pour tous les citoyens et tous les partis politiques ». Il a précisé que le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales "prépare ces élections en coordination avec les différents secteurs et autres services sous le contrôle de la HIISE qui a tenu sa première réunion dimanche dernier". Il a affirmé à ce propos que "le gouvernement est à un stade avancé en termes de ressources humaines et matérielles pour assurer le succès de cette échéance électorale".

Il a, en outre, indiqué que tous les décrets et textes d'application relatifs aux élections "sont prêts" pour la tenue de cette échéance conformément aux lois". M. Bedoui a estimé que "le succès des prochaines élections dépend de la participation de tous les acteurs de la société algérienne", appelant les citoyens à "adhérer à cette démarche en exprimant leurs voix et leur détermination à aller de l'avant".

Il a souligné la nécessité de "la sensibilisation sur l'importance des échéances électorales de 2017 afin d'en faire une véritable fête nationale".



Sept personnes décédées suite aux dernières intempéries



Dans une déclaration à la presse en marge de la séance plénière M. Bedoui a fait savoir que sept personnes sont décédées suite aux dernières intempéries ayant marqué le nord du pays, présentant par la même occasion les condoléances du gouvernement aux familles des victimes.

Le ministre a, en outre, relevé que la quantité de pluie enregistrée est "quatre fois plus que ce qui a été prévu", précisant que le gouvernement a pris "toutes les mesures anticipatives en prévision de ces intempéries". Il a salué à cet effet les efforts de l'ANP, la gendarmerie nationale, les services de la police, de la protection civile et les agents des collectivités locales ainsi que la société civile, dans la prise en charge des personnes affectées par ces intempéries.

éducation Nationale

lutter contre la violence scolaire

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a affirmé que son département ministériel était soucieux de lutter contre la violence en milieu scolaire de façon "globale et permanente" à travers une série de mesures pédagogiques, organisationnelles et institutionnelles. Répondant à une question d'un membre de l'Assemblée Populaire Nationale, la ministre a indiqué que « la prévention et la lutte contre la violence en milieu scolaire figure parmi les priorités du ministère », soulignant « sa détermination à prendre en charge ce phénomène de façon globale et permanente ».

Le phénomène de la violence en milieu scolaire "a pris des dimensions alarmantes, ce qui influe négativement sur le climat en milieu scolaire" a-t-elle soutenu.

Rappelant certaines mesures initiées par le ministère depuis deux ans pour lutter contre ce fléau, la première responsable du secteur de l'éducation a cité en particulier "les contenus éducatifs basés sur la notion de citoyenneté, le civisme et les droits de l'enfant".

Soulignant par ailleurs l'impératif de lutter contre la déperdition scolaire, la ministre a fait savoir que l'accompagnement des élèves en difficulté scolaire compte parmi "les mesures à même de faciliter le traitement du phénomène de la violence".

Appelant à la nécessité de "multiplier les formations dans le domaine de la médiation, de la gestion des conflits, et l'écoute des élèves particulièrement en période d'adolescence au profit des fonctionnaires du secteur", Mme Benghebrit a souligné l'importance de "revoir le règlement intérieur des établissements éducatifs, appliquer la charte de déontologie du secteur, œuvrer à respecter les lois interdisant le recours à la violence, encourager la participation des élèves dans la vie scolaire et la mise en place de comités d'écoute".

Concernant les mesures à caractère institutionnel, la ministre a cité la mise en place d'une commission intersectorielle (ministère de l'Education - DGSN) en vue "d'élaborer une convention portant mise en place d'un plan de lutte contre le phénomène de violence en milieu scolaire et des dangers du monde virtuel", ainsi qu'un groupe de travail avec les partenaires sociaux installé en 2015.

Elle a mentionné par ailleurs, la signature en mars 2016 d'une convention avec le ministère de la Défense nationale et celui de l'Intérieur et des Collectivités locales portant sur la mise en place de mécanismes communs en matière de sécurisation et protection de l'école de la violence, et la prévention des dangers que peuvent constituer certains sites internet, et ce, à travers la formation des enseignants et la sensibilisation des élèves.

Dans le même contexte, la ministre a mis en exergue les missions de l'Observatoire national d'éducation et de formation qui a pour principal objectif "la mise en place d'une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la violence en milieu scolaire".



incident du câble sous-marin

AT sera dédommagée par le navire responsable

La ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication (TIC), Mme Imane-Houda Faraoun, fait savoir, à la même séance, que l'entreprise Algérie Télécoms (AT) sera dédommagée par le navire responsable de la coupure en octobre 2015 du câble sous-marin reliant Annaba à Marseille (France). Interpellée par un député de l'Assemblée nationale populaire (APN) sur cette question, Mme Faraoun a précisé qu' " AT qui avait pris en charge les travaux de réparation du câble sous-marin reliant Annaba à Marseille sera dédommagée par le navire responsable de l'incident qui a causé une perturbation du service Internet durant près d'une semaine". "AT a essuyé une perte de 600 millions de DA lors de cet incident et obtiendra, en vertu d'une décision de justice, un dédommagement de la part du navire responsable de la coupure d'Internet, du fait de son accostage en un lieu inadéquat", a indiqué Mme la ministre.

Répondant à une question sur les mesures prises en vue d'éviter des coupures d'internent à l'avenir, Mme la ministre a affirmé que le câble sous-marin reliant Oran à Valence (Espagne) sera mis en service au cours du 1er semestre de l'année en cours". Et d'ajouter : "Ce câble contribuera à éviter la récurrence des coupures". A ce titre, la ministre a précisé que le satellite Alcomsat qui sera lancé par l'Agence spatiale algérienne (ASAL) en juin prochain, permettra d'obtenir " un système de secours en cas de rupture de la connexion via fibre optique". A ce propos, Mme Faraoun a rappelé que l'Algérie "avait avancé de 9 places en termes de débit grâce aux efforts consentis pour l'amélioration des services" indiquant qu'AT avait adopté un plan d'action en vue de "renouveler les raccordements et qui permettra à l'avenir de porter le débit à 10 mégas".

Par ailleurs, la ministre a imputé les coupures qui surviennent sur le réseau internet, en particulier, à la vétusté du réseau et l'asymétrie des nouveaux et anciens raccordements.

Synthèse : Salima Ettouahria