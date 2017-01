Ouverture d’une antenne de la Casnos à Oran : Dédiée au paiement par chèque

La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos) d’Oran a ouvert une nouvelle antenne spécialisée dans le paiement par chèque au centre ville, a-t-on appris mercredi de la directrice locale de cet organisme, Karima Benhadjar. La nouvelle antenne, sise à la rue Larbi Ben M’hidi, est composée de deux étages. Le premier est consacré au recouvrement, accueillant exclusivement des cotisants qui préfèrent payer par chèque.

Le deuxième étage est réservé au tiers-payant, les pharmaciens conventionnés avec la Casoran en l’occurrence, au nombre de 520 à Oran, et qui payent, pour leur part, presque à 100% par chèque. Cette nouvelle structure vise à désengorger l’unique centre de recouvrement d’Oran et permettra, par ailleurs, d’encourager le payement par chèque, a souligné Mme Benhadjar.

La même responsable a rappelé que la Casnos Oran a, en outre, ouvert au cours des derniers trois guichets, conformément à une convention signée entre la CASNOS et la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) pour garantir aux agriculteurs des zones rurales une meilleure prestation de service et ce, au niveau des communes d’Oued Tlelat et Meserghine en plus d’Oran-ville. Ces guichets, mis en place dans le but d’améliorer les conditions d’exercice de l’activité agricole, ne donnent toutefois pas les résultats escomptés, puisque les agriculteurs de la wilaya d’Oran demeurent réticents en ce qui concerne l’affiliation à la sécurité sociale. "Malgré toutes les facilitations et les avantages, notamment ceux contenus dans la loi de finances 2015, seulement 1.000 agriculteurs sont affiliés à la Casnos alors que les détenteurs d’une carte d’agriculteur sont au nombre de 10.000", a-t-elle signalé.