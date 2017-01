Dans un marché sans direction : Le pétrole recule

Les prix du pétrole reculaient hier en cours d'échanges européens dans un marché sans direction, alors que la production américaine profite de la hausse des prix pour se relancer. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait 54,90 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 54 cents par rapport à la clôture de mardi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance cédait 52 cents à 52,66 dollars.

Les prix du pétrole effaçaient leur légère hausse de la veille mais évoluaient toujours dans une fourchette de prix relativement restreinte en l'absence d'informations fortes. La légère baisse des prix de ce mercredi est due à la publication des données de l'API (fédération professionnelle de l'American Petroleum Institute) sur les réserves des Etats-Unis, qui auraient augmenté de 2,93 millions de barils de brut la semaine dernière", ont expliqué les analystes.

Les indications sur les réserves américaines sont particulièrement suivies, alors que les extractions de pétrole de schiste reprennent à plein régime pour profiter de la hausse des prix, causée par la limitation de la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses partenaires. L'industrie pétrolière américaine pourrait également être dopée par les mesures prises par le nouveau Président des Etats-Unis, Donald Trump, qui a d'ores et déjà relancé deux projets controversés d'oléoducs.