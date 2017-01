Commerce à Bordj Bou-Arréridj : Un hypermarché Carrefour

Une convention pour la construction d’un hypermarché a été signée, hier, entre le groupe Amara et la société de droit algérien HDA qui exploite l’enseigne carrefour en Algérie, en présence des autorités de la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Cette convention a pour objet l’implantation d’un hypermarché sous la célèbre enseigne française qui se situera à la sortie est du chef-lieu de wilaya. La structure qui devra ouvrir ses portes dans un an et demi s’étend sur 4.200 mètres carrés. Elle devra comprendre une large surface de vente avec plusieurs caisses pour un large confort de paiement, un parking de 1.000 places. Elle devra permettre la création de 400 postes directs et un nombre importants d’emplois indirects. Au-delà des aspects techniques comme le développement d’un commerce moderne dans la wilaya, un maintien du pouvoir d’achat des consommateurs locaux et une promotion de la production locale selon les engagements des responsables de HDA la structure représente une ouverture internationale pour le groupe local qui diversifie ses activités. Cette dimension n’aurait pas pu voire le jour sans le soutien de l’Etat à l’investissement avoue les responsables du groupe qui ont souligné leur disposition à œuvrer pour faire de la wilaya de Bordj Bou Arreridj un pole économique national. Elle représente également un signe positif pour les investisseurs étrangers qui peuvent profiter de la même disponibilité pour apporter leur savoir-faire pour le développement de plusieurs secteurs économiques. Le représentant de Carrefour a rappelé que l’hypermarché qui a été lancé est le second du genre après celui de Bab Ezzouar et n’a pas caché la volonté de la société qui exploite l’enseigne d’ouvrir d’autres magasins dans plusieurs endroits du pays. Rappelons que l’hypermarché devra être le premier de cette dimension dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Malgré son statut de capitale de l’électronique la wilaya ne dispose pas de centres commerciaux ni d’espaces de présentation de ses produits pourtant appréciés au niveau national.

Fouad Daoud