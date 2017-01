Conseil de la concurrence : Un œil sur les pratiques déloyales

Le Conseil de la concurrence a procédé, hier, à l’installation de quatre nouveaux membres. S’exprimant en marge de la cérémonie qui s’est déroulée hier à Alger, le président du Conseil, Amar Zitouni, a souligné que parmi ces nouveaux membres, trois sont non permanents.

Actuellement il y a cinq membres reconduits qui sont déjà en exercice. S’agissant des trois membres restants, pour atteindre les 12 membres exigés, il a estimé qu’ils seront occupés par des magistrats. Mais a-t-il dit : «le fait que, le système de carrière et de rémunération du conseil ne soit pas très attirant, il est très difficile de trouver des magistrats», tout en estimant de revoir ce système qui constitue selon lui, «un réel problème». Mettant l’accent sur la révision de l’ordonnance de 2003, il a indiqué qu’elle permettra la mise en œuvre des dispositions de l’article 43 de la Constitution amendée, laquelle a consacré les principes de l’interdiction du monopole et de la concurrence déloyale et à conforter les droits du consommateur et la non discrimination entre les entreprises dans l’accès à l’aide de l’Etat. Tout en estimant que cette loi sera mise en œuvre cette année. M. Zitouni n’a pas manqué de souligner que depuis la réactivation du conseil en 2013, nous avons réussi à adhérer aux différents réseaux et organisations de l’autorité de la concurrence au niveau international, notamment à l’association africaine de la concurrence et l’association islamique de la concurrence. En plus de ces adhésions, nous avons également réussi a signé plusieurs contrats de partenariats en particulier avec les autrichiens et les français. «Ces différents conventions et adhésions confirment», a-t-il précisé que «le conseil de la concurrence est arrivé à s’imposer et trouver sa place sur la scène internationale». A une question relative au rapport d’activité du conseil il a fait savoir que « la loi oblige la publication d’un rapport annuel», avant d’annoncer que le bilan de 2016 sera publié avant fin juin de l’année 2017. Il a ajouté que «la publication de ces rapports montre également que nous travaillons en toute transparence». «Depuis la réactivation du conseil nous avons enregistré plusieurs infractions», a-t-il ensuite ajouté. M. Amar Zitouni a insisté sur la nécessité de s’appuiyer sur l’aspect préventif pédagogique avant de procéder à l’action répressive. Il y a lieu de rappeler que ce conseil a été créé en 1995, il indiquera que celui-ci est une autorité administrative autonome qui agit au nom et pour le compte de l'Etat pour faire respecter les règles de la concurrence avec trois principales missions. Le Conseil exerce trois types de missions, à savoir, une mission de contrôle des concertations économiques, une mission consultative, et enfin, une mission de sanction des pratiques restrictives à la concurrence. Il est composé de 12 membres, dont 6 personnalités et experts ayant des compétences dans le domaine de la concurrence, de la distribution, de la consommation et la propriété intellectuelle, 4 professionnels des secteurs de la production, de distribution, de l'artisanat, des services et de professions libérales, et 2 représentants des associations de consommateurs.

M. A. Z.