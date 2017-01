30e session du Conseil exécutif de l'Union africaine : Parachever la décolonisation du continent

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a pris part à Addis-Abeba (Ethiopie) au lancement des travaux de la 30e session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA).

Le Conseil exécutif de l’UA s’est penché durant cette matinée sur le rapport de la Présidente sur les activités de la Commission présentant un bilan des actions entreprises par l’Organisation africaine dans les différents domaines.

Dans son rapport, la Présidente de la Commission a indiqué que « la tâche inachevée de la décolonisation du Sahara occidental a été la préoccupation de l’UA et de son ancêtre l’OUA », soutenant que « l’UA demeure engagée dans ses efforts politiques et diplomatiques pour obtenir une résolution pacifique, en vertu des principes consacrés dans la Charte de l’OUA/Acte constitutif de l’UA et la Charte des Nations unies ». « La protection des droits de l’homme de la population sahraouie dans le territoire a été la préoccupation au cours dernières années et il est impérieux d’instaurer un contrôle indépendant et soutenu de la situation des droits de l’homme au Sahara occidental et dans les camps de réfugiés », souligne le rapport de la Commission, tout en déplorant que le processus de retour des fonctionnaires de la MINURSO ait été « lent » et que le représentant de « l’UA n’est toujours pas retourné ».

Par ailleurs, M. Lamamra a participé à la réunion du Comité ministériel sur la Cour Pénale Internationale (CPI), qui s’est penché sur la problématique de la relation de l’Afrique avec cette instance. A cette occasion, le chef de la diplomatie algérienne a souligné les « avancées enregistrées » sur cette question grâce à la « ferme action » africaine collective pour faire entendre les préoccupations et les « intérêts légitimes » de l’Afrique. Il a, par ailleurs, rappelé que « l’engagement » de l’Afrique à lutter contre l’impunité se conjugue avec l’attachement des Etats africains à leur indépendance et à leur souveraineté ainsi qu’à « l’exigence de solutions africaines » aux problèmes de l’Afrique.



Le 9e pré-Sommet de l'UA sur le Genre consacré à la jeunesse



Le 9 pré-Sommet de l'Union africaine sur le Genre, ouvert du 22 au 27 janvier à Addis-Abeba, est consacré au thème du prochain Sommet africain qui est « Exploiter le dividende démographique grâce à des investissements dans la jeunesse », a indiqué la Commission de l'UA.

Ce neuvième sommet sur le Genre est organisé par la Direction Femmes, Genre et Développement de la Commission de l'UA (WGDD), en collaboration avec le Département des ressources humaines, de la science et de la technologie (HRST) et le Département des affaires sociales (DSA) et en partenariat avec la société civile et les organes des Nations unies.

L'Assemblée de l'UA avait, en janvier 2016, consacré le thème de l'année 2017 pour « Exploiter le dividende démographique grâce à des investissements dans la jeunesse » : Autonomisation des jeunes, en particulier les jeunes femmes, pour le leadership et la participation civique. Conformément à la feuille de route, le pré-Sommet se concentre sur le thème du prochain Sommet africain qui est « Exploiter le dividende démographique grâce à des investissements dans la jeunesse ». L'accent est mis sur les droits de l'homme, la gouvernance et l'autonomisation des jeunes, en particulier les jeunes femmes pour le leadership et la participation civique. On reconnaît, en Afrique et dans le monde qu'investir dans les jeunes et leur donner les moyens et un leadership efficace pour l'engagement civique qui peut contribuer positivement à la réalisation des objectifs de développement durable comme inscrit dans l'agenda 2030 et dans celui de 2063 de l'Union africaine. La participation civique est une composante importante du développement de la jeunesse parce qu'elle contribue au renforcement du capital humain et social pour faciliter la voix et l'inclusion des jeunes dans le leadership et les processus civiques. (APS)

L’ambassadeur sahraoui à Addis-Abeba se félicite des positions africaines

L'ambassadeur sahraoui en Ethiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, Lamine Baali, a salué les positions des pays africains vis-à-vis de la juste lutte du peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination, soutenant que les Etats du continent sont en «conformité avec les principes et les fondements» de l'organisation panafricaine. L'ambassadeur sahraoui qui intervenait lors des réunions du Comité des représentants permanents de l'UA, dont les travaux prendront fin mercredi, a souligné que «le consensus des Africains sur le soutien au droit de participation de la République sahraouie au dernier sommet de Malabo autour du partenariat entre l'Union africaine (UA) et la Ligue arabe, reflète la profondeur de la position commune de l’UA concernant les droits des peuples du continent». Le 4e sommet Monde arabe-Afrique, qui s'était tenu en novembre dernier à Malabo, rappelle le diplomate sahraoui, a suscité «le respect de l'organisation continentale qui a refusé de boycotter le sommet et a défendu le droit d'un pays membre à part entière et fondateur de l’UA, qui est la République arabe sahraouie démocratique de participer et à assister aux travaux de cette rencontre». Les travaux de la 33e session du Comité des représentants permanents de l'UA avaient débuté dimanche dernier à Addis-Abeba dans le cadre des préparatifs de l'ordre du jour du 28e sommet de l'UA, prévu les 30 et 31 janvier. La rencontre des chefs d'Etat et de gouvernement sera précédée par la session des ministres des Affaires étrangères. Dans son allocution d'ouverture, Nkosazana Dlamini-Zuma, présidente de la Commission de l'UA, a noté que le 28e sommet de l'UA traitera des questions concernant notamment l'avenir du continent, sous le thème «Exploiter le dividende démographique grâce à des investissements dans la jeunesse». Elle a déclaré que l'Afrique, dans le cadre de l'Agenda 2063, « a enregistré des progrès dans la modernisation de l'agriculture et de l'agro-industrie, en s'attaquant aux retards dans les domaines de l'énergie, des transports, de l'eau et de l'assainissement, et en veillant à promouvoir les investissements dans le secteur de la technologie d'information ». «Nous devons défendre les valeurs du panafricanisme, qui incluent l'Afrique en premier, l'engagement envers le peuple africain, sa dignité et ses aspirations, et notre passion pour la démocratie, la paix, l'intégration et le développement», a-t-elle également dit. Le sommet se penchera aussi sur les questions liées au financement et aux réformes institutionnelles de l'UA.

L'UA récompense les meilleures scientifiques africaines

Les Prix régionaux Kwame Nkrumah pour les femmes de cette année ont été attribués à cinq femmes africaines, lors d'une cérémonie organisée par l'Union africaine (UA). La cérémonie a eu lieu avant le 28e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA à Addis-Abeba, capitale de l'Ethiopie. Les Prix scientifiques Kwame Nkrumah de l'UA sont remis aux meilleures scientifiques africaines au niveau national, régional et continental. Les prix régionaux pour les femmes visent à promouvoir la participation des femmes africaines dans la science et la technologie, selon l'UA. Les lauréates des Prix régionaux pour les femmes sont originaires des régions d'Afrique de l'Est, du Nord, du Sud et de l'Ouest, dont Jane Catherine Ngila, du Kenya, récompensée pour sa recherche en chimie analytique-environnementale sur la gestion des ressources en eau. Lamia Chaari Fourati, lauréate de la Région d'Afrique du Nord, a remporté le prix pour sa recherche sur la conception et la validation de nouveaux protocoles et mécanismes de prestation de qualité de service sur les technologies des réseaux émergents. La lauréate de la Région d'Afrique australe, Celia Abolnik originaire d'Afrique du Sud, a été récompensée pour ses recherches sur les virus aviaires respiratoires, en particulier ceux qui ont des effets néfastes sur la production de poulet et d'autruche en Afrique. Les deux autres lauréates de la région de l'Afrique de l'Ouest sont Rokia Sanogo du Mali, dont la recherche en pharmacognosie est axée sur les médicaments traditionnels, et Olu-Owolabi Bamidele du Nigeria, chercheuse sur le développement de matériaux alternatifs durables pour le traitement de l'eau. L'Union européenne (UE) a déclaré que la participation des femmes dans la recherche, leurs possibilités de contribuer pleinement et leur reconnaissance, ainsi que les questions de genre dans la recherche elle-même, font partie intégrante d'une bonne politique de recherche. Le soutien de l'UE à ce prix s'inscrit dans le cadre de la collaboration UE-Afrique dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation (STI), sous le volet développement humain de la Stratégie conjointe Afrique-UE (JAES). (APS)