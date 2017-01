Demande d’adhésion du Maroc à l’UA : «Une reconnaissance tacite de la RASD»

Il ne fait aucun doute que la demande d’adhésion du Maroc à l’Union africaine, qui sera examinée lors du prochain sommet prévu les 30 et 31 janvier à Addis-Abeba, est une victoire pour les Sahraouis. C’est ce qui a été souligné une nouvelle fois hier à Alger à l’occasion d’une rencontre organisée par le Comité des journalistes algériens solidaires avec le peuple sahraoui. D’emblée, l’ancien ministre et ambassadeur d’Algérie en Espagne, Abdelaziz Rahabi, a tenu à préciser que cette demande est une reconnaissance de fait de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD).

Du reste, pour ce conférencier, ce n’est pas cette demande qui pose aujourd’hui problème. Selon lui, ce qui dérange «c’est le tapage et le battage médiatiques organisés autour». Il dira qu’«il y a une sorte d’exagération et d’amplification de la question» qui ne devraient pas de son point de vue avoir lieu, d’autant qu’à travers ce traitement, on tente de faire accréditer la thèse de l’existence d’un problème algéro-marocain. Or, a-t-il indiqué «la demande du Maroc ne pose aucun problème à l’Algérie». De son côté, l'ambassadeur sahraoui à Alger, Bechraya Hamoudi Bayoune, estimera que « cette demande signifie l’échec de la politique marocaine ». Le diplomate ajoutera que la RASD n’est pas contre cette adhésion. Il est juste attendu du Maroc, ajoutera-t-il qu’«il se conforme à l'Acte constitutif de l'Union africaine», qui oblige, rappelle-t-il, tout Etat membre à respecter les frontières héritées à l'indépendance ainsi que tous les pays membres et leur souveraineté, avec la nécessité d'œuvrer pour le règlement pacifique des différends. Pour l'ambassadeur sahraoui, il ne faut pas avoir peur de l’adhésion marocaine, car les pays africains — et dans ce sens le sommet de Malabo est un signe fort — ne veulent pas la révision de l’Acte constitutif de l’UA. Pour M. Rahabi, cette adhésion est d’autant la bienvenue qu’elle offrira, selon lui, aux deux Etats membres que sont le Maroc et la RASD, «un cadre et un espace de dialogue en vue de régler pacifiquement leur différend».

Mais pour les conférenciers, auxquels il y a lieu de rajouter M. Amari, docteur en droit international à l’université de Tizi-Ouzou, si la demande de Rabat déposée au mois de septembre à l’UA ne pose aucun problème du point de vue procédural, puisqu’il faudra juste que les Etats membres valident cette demande à la majorité simple, il en est autrement des arrière-pensées que pourrait nourrir le Maroc.

Les craintes pesantes sur cette demande sont liées au fait, rappellera l'ambassadeur sahraoui, que «les raisons ayant mené le Maroc à quitter l’organisation africaine sont toujours là». Et de s’interroger : «Pourquoi dès lors veut-il réintégrer l’organisation africaine, 32 ans après l’avoir quittée ?» Une interrogation à laquelle les trois conférenciers apportent une même explication.

A savoir que le dessein inavoué du Maroc est de vider de sa substance l’Union africaine, du moment qu’il ne peut pas geler ses activités, et ce, en consolidant les autres organisations régionales, à l’image de la CEDEAO ou du G5 Sahel. L’objectif à terme est «d’exclure les Sahraouis des processus régionaux», a indiqué M. Rahabi.

Allant plus loin, M. Amari, pense qu’à travers cette demande se décline la mise en œuvre d’une stratégie franco-maroco-israélienne. Reste, affirmera l’ancien ministre et ancien ambassadeur d’Algérie en Espagne, qu’il ne faut pas oublier que «c’est le Maroc qui est un pays colonisateur, que c’est lui qui entretient la stratégie de la tension permanente en refusant le processus de règlement du conflit sahraoui par l’organisation d’un référendum». Et de poursuivre : «C’est le Maroc qui refuse à ce que l’UA soit partie prenante du processus de règlement. » Et de conclure en indiquant que «le véritable problème est l’organisation du référendum».

Nadia K.