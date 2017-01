Fin des opérations de déminage de l’ANP dans les zones frontalières : Un travail titanesque

Près de 9 millions de mines antipersonnel ont été détruites par l’ANP, au niveau des zones frontalières du pays, permettant la récupération de plus de 62.000 hectares de terrains, a-t-on appris, hier lors d’une conférence débat qui s’est tenue au Musée central de l’Armée, de Riadh El-Feth (Alger), à la faveur de la clôture des opérations de détection et de destruction de mines antipersonnel en Algérie. Rehaussée par la présence du général Boualem Madi, directeur de la communication, de l’information et de l’orientation à l’état-major de l’ANP, et des cadres de l’institution militaire, cette rencontre vient couronner les efforts déployés par l’ANP de 1963 à nos jours, afin de détecter, d’enlever et de détruire les mines antipersonnel, dans le cadre de l’application des dispositions de la Convention internationale sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, appelée également Convention d’Ottawa, ratifiée par notre pays le 17 décembre 2001. Intervenant à cette occasion, le général Boualem Madi a souligné l’importance de l’opération de déminage et ses résultats positifs aux dimensions humanitaires et de développement, en rappelant la nécessité pour les médias nationaux de diffuser l’image réelle des lourds efforts déployés par l’Armée nationale populaire en vue de procéder à la destruction de 8.854.849 mines antipersonnel et la livraison aux autorités locales de 62.421.194 ha de terres assainies pour les besoins du développement socio-économique des zones frontalières. «Accomplies par des détachements spécialisés du génie de Combat, relevant de l’ANP, les opérations de destruction de ces engins de la mort se sont déroulées dans des conditions très difficiles, à commencer par l’effet des conditions météorologiques, la difficulté des reliefs, l’intensité des massifs forestiers, ainsi que l’effacement des repères des lignes minées», a-t-il expliqué, avant de mettre l’accent sur «l’intérêt particulier qu’accordent les hautes autorités du pays et de l’ANP à l’assainissement total de nos frontières des mines antipersonnel, ce fléau hérité de la période coloniale qui a coûté la vie à 4.830 algériens durant la Révolution de Novembre, et 2.830 citoyens après l’indépendance, sans parler des lourdes séquelles causées à des milliers de personnes, tout au long des bandes frontalières est et ouest du pays, que ce soit durant la période coloniale ou même après l’indépendance.

Le colonel Ahcène Gherabi, chargé du dossier «Mines antipersonnel» au ministère de la Défense nationale, a présenté nombre de détails sur le déroulement des opérations de déminage et de destruction des mines ( la 1re phase s’est déroulée entre 1963 et 1988, la seconde entre 2004 et 2016), avant d’exprimer sa satisfaction, suite à l’exécution par l’Algérie du plan national de travail, qui a été clôturé le 1er décembre 2016, suite à la libération des zones minées relevant des communes d’Oued Fragha (Guelma) et Chihani-Bachir (El-Tarf). Un film documentaire sur les opérations de déminage le long des frontières du pays, et particulièrement au niveau des sinistres lignes électrifiées Challe et Maurice, laissées par l’occupant colonial, a été projeté dans la salle, avant de procéder à l’instauration d’un débat fort instructif sur le sujet avec la presse.

Mourad A.