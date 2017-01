Ressortissants et réfugiés des pays africains en Algérie : Dignité préservée

L'Algérie a réaffirmé que la dignité des ressortissants et réfugiés, des pays africains en particulier, est préservée, affirmant qu'elle ne ménageait aucun effort pour leur apporter toute l'aide humanitaire nécessaire. Dans une déclaration à l'APS, en marge de la participation de l'Algérie à la 9e conférence des sociétés de la Croix- Rouge et Croissant-Rouge de la MENA se tenant à Amman, le secrétaire général du Croissant-Rouge algérien (CRA), Bachir Abadeli, a souligné «la ferme volonté politique de l'État algérien à préserver les valeurs algériennes authentiques, et ses efforts visant à préserver la dignité des ressortissants et réfugiés des pays africains en leur apportant toute l'aide humanitaire nécessaire, contrairement à ce que prétendent certaines parties concernant la maltraitance des Africains». Le CRA est déterminé à «ne ménager aucun effort pour préserver la dignité des réfugiés des pays africains en Algérie», a affirmé M. Abadeli. L'Algérie est «considérée comme un pays leader en matière de droits de l'homme, en témoignent les organisations humanitaires qui ont rendu hommage à l'Algérie et au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en lui décernant la médaille de chevalier de l'Humanité, pour ses efforts en matière de défense des droits des réfugiés des pays africains», a-t-il souligné. Il a cité le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), qui a salué les efforts consentis par le CRA, et classé les centres d'accueil des réfugiés maliens à Bordj Badji-Mokhtar et à Timiaouine «parmi les meilleurs centres». Rappelant que les immigrés bénéficiaient de 37% des services sanitaires au niveau de l'hôpital de Tamanrasset, le même responsable a indiqué que les cas graves sont évacués vers les hôpitaux d'Alger aux frais de l'État algérien. Par ailleurs, M. Abadeli a présenté l'approche du CRA dans la résolution de certaines situations humanitaires, qui, a-t-il dit, a été saluée par certaines organisations humanitaires, au point que certains pays ont adopté l'approche algérienne dans la résolution des questions des réfugiés dans les pays voisins, à travers la création de microprojets permettant à ces derniers de rester dans leur pays et renoncer à l'immigration.