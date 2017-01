Algérie - Vietnam : L’importance de l’action parlementaire

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, et l’ambassadeur du Vietnam à Alger, Pham Quoc Tru, ont souligné hier l’importance de l’action parlementaire dans l’accompagnement et l’instauration du rapprochement et de la coopération à travers l’intensification des rencontres bilatérales, indique un communiqué du Conseil de la nation. Les relations historiques «exceptionnelles» marquées par «la volonté politiques des deux pays à les hisser davantage» ont été évoqués par M. Bensalah et l’ambassadeur du Vietnam à Alger, qui lui a rendu une visite de courtoisie, ajoute la même source. Par ailleurs, les deux responsables se sont félicités du niveau de coopération bilatérale dans certains secteurs, à l’instar de l’énergie et de l’agriculture, évoquant les voies et moyens de les élargir et d’augmenter le volume des échanges commerciaux.(APS)