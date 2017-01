APN : Reprise des travaux aujourd’hui consacrés aux questions orales

L'Assemblée populaire nationale reprend ses travaux aujourd’hui en séance plénière consacrée aux questions orales, a indiqué hier un communiqué de l'Assemblée.

6 questions orales sont programmées lors de cette séance : 2 questions au ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, 2 questions à la ministre de l'Éducation nationale et 2 questions à la ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, ajoute le communiqué.