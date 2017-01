L’Administration se développe, s’humanise, au grand soulagement des citoyens. Ce processus connaît des progrès notables, et le souvenir des longues attentes devant les guichets, des réflexes procéduriers, des démarches fastidieuses s’estompe. L’amélioration du service public n’est plus un vœu pieux ou une opération sans cesse renvoyée aux calendes grecques. Des mesures drastiques, comme la décentralisation de l’établissement des documents biométriques et la généralisation de l’administration électronique, qui entrent dans le cadre de la nouvelle stratégie du gouvernement, visent à la rapprocher davantage du citoyen et à assurer des prestations de qualité.

Des décisions sont prises pour développer l’e-administration, à travers l’activation du registre électronique de l’état civil, la réduction des délais d’élaboration et de délivrance du passeport biométrique et le lancement de l’élaboration de la carte d’identité nationale biométrique.

Une décentralisation active a pour but d’éradiquer, notamment les phénomènes de la bureaucratie, selon une stratégie qui met en avant l’impératif de lutter, sans relâche, contre ces fléaux.

Pour les pouvoirs publics, l’enjeu est de concrétiser des aspirations trop longtemps compromises.

Exemple parmi tant d’autres, l’octroi du passeport biométrique est bien huilé, permettant au titulaire du document de le retirer dans un délai très court.

Les mesures de modernisation de l’Administration concernent aussi les Algériens établis à l’étranger, qui ne sont plus obligés de se déplacer au consulat pour se faire délivrer ou renouveler leur passeport.

D’importantes avancées ont, par ailleurs, été enregistrées dans le domaine de la numérisation des documents de l’état civil.

Le secteur de la Justice s’est engagé, pour sa part, dans un vaste processus de modernisation, par une exploitation optimale des TIC. Ce processus a pour objectifs de simplifier les procédures pour une justice encore plus proche du citoyen et permettre la dématérialisation des actes et procédures judiciaires.

L’un des objectifs fixés par les pouvoirs publics est de parvenir à «zéro papier» administratif, par le retrait auprès des institutions de la République au niveau local.

L’e-administration va permettre à l’État de faire des économies substantielles, de traduire sur le terrain et d’une manière conséquente les bases d’une gouvernance électronique. L’objectif c’est aussi reformer le secteur public, d’en atténuer radicalement ses penchants budgétivores, de le rendre moins avide de ressources financières, plus efficace, compétitif et mieux axé vers l’administré. Ce n’est pas un choix, mais une nécessité. On comprend, dès lors, la détermination des pouvoirs publics à poursuivre le rythme en mobilisant le potentiel des nouvelles technologies.

Compte tenu de cette ambition, la mise en œuvre d’un projet global de réforme des collectivités territoriales confirme le principe d’une gouvernance locale adossée à une exploitation judicieuse des moyens humains et matériels. Il y a lieu de rappeler que cette modernisation de l’Administration s’inscrit en droite ligne dans le processus de réformes initiées par le Président de la République, dont un des objectifs majeurs est d’ancrer les fondements d’une démocratie participative au niveau local. Pour autant, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, M. Nouredine Bedoui, a bien raison de souligner que la gouvernance locale ne peut être couronnée de succès sans l’implication des acteurs sociaux et économiques.

M. B.