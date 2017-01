Forum d’El Moudjahid, Le président de l’Union Nationale des Jeunes Investisseurs : « Nous porterons nos doléances à la tripartite »

Le président de l’Union nationale des jeunes investisseurs (UNJI), Riyadh Tenka, a souligné, hier, lors d’une conférence de presse organisée au Forum d’El Moudjahid, qu’il n’a jamais été question pour l’Union de plaider en faveur de l’effacement des dettes des jeunes entrepreneurs. Mais l’association qu’il préside inscrit parmi ses revendications, la suppression des intérêts liés aux pénalités de retard des remboursements des crédits octroyés avant 2011. L’UNJI, qui a rallié la Fédération nationale des jeunes investisseurs (organisation syndicale), compte organiser prochainement une rencontre nationale, pour préparer un panel de propositions, qui sera soumis à la prochaine réunion tripartite.



Riyadh Tenka, qui au lendemain de la création de l’Union Nationale des Jeunes Investisseurs, avait appelé à la révision de la définition de la micro-entreprise, estime que la nouvelle loi d’orientation sur le développement de la PME répond aux attentes et aux préoccupations de l’UNJI. Cependant, dit-il, toutes les lois algériennes sont conformes, mais il reste que leur application sur le terrain est tout autre. Il y a une faille, il faut trouver le moyen de la combler. Il citera entre autres l’article 87 du nouveau code des marchés adopté au mois de septembre dernier, qui reste l’otage de l’administration. Les jeunes investisseurs accusent l’Administration de favoriser les grands entrepreneurs à leurs dépens. Par la même occasion, ils dénoncent la non-application de l’article 87 du code des marchés publics. Un texte qui, pourtant, stipule que « lorsque certains besoins des services contractants peuvent être satisfaits par des micro-entreprises, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur, les services contractants doivent, sauf exception dûment justifiée, leur réserver exclusivement ces prestations, dans le respect des dispositions du présent décret ». L’Union des jeunes Investisseurs, qui compte en majorité des universitaires, appelle le ministère de l’Enseignement supérieur à introduire un module dans le cursus universitaire, qui promeut l’esprit de l’entrepreneuriat, et ouvrir de nouvelles spécialités qui permettront aux nouveaux diplômés de se lancer dans la création d’entreprises et être au diapason du nouveau modèle de croissance économique adopté par le gouvernement. Par ailleurs, le président de l’UNJI a annoncé, que l’union qu’il préside, qui compte 3.000 adhérents, présente dans 33 wilayas, a rallié la Fédération Nationale des Jeunes Investisseurs. Une organisation syndicale affiliée à l’UGTA, qui compte soumettre les préoccupations des jeunes investisseurs regroupés sous sa bannière, à la tripartite, qui se tiendra au mois de mars prochain. Pour rappel, la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs est née, au mois de novembre dernier, dans les locaux de l’Ecole supérieure de la sécurité sociale, à Alger, lors d’une rencontre intitulée, « De l’idée à la création de l’entreprise ». La fédération a pour mission de défendre les intérêts des jeunes entrepreneurs, de travailler davantage pour la réalisation de leurs projets dans les meilleures conditions pour inscrire leurs entreprises dans la durée. Elle ambitionne d’aider les jeunes à résoudre leurs problèmes et les accompagner au développement. L’objectif principal de cette fédération est de devenir le porte-parole de la jeunesse algérienne auprès des instances officielles, leur représentant et l’accompagnateur permanent, pour la formation qualifiante et professionnelle des porteurs de projets et jeunes entrepreneurs dans tous les domaines, la FNJE rassemble toutes les associations qui représentent les micro-entreprises à travers le territoire national. Par ailleurs, il a été annoncé lors de ce passage au Forum d’El Moudjahid, la création sur le web d’un portail intitulé « mentoudj ouladi » (le produit de mes enfants). Un site exclusivement dédié aux jeunes investisseurs, et à la promotion de leur travail. Le but n’est pas très différent du concept « mentoudj bladi » (produit de mon pays.

Nora Chergui