Zoukh : « Relogement de 52.000 familles en trois ans à Alger »

Se prêtant comme à son habitude, patiemment au jeu des questions-réponses, le wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, a indiqué hier, que plus de 52.000 familles ont été relogées au niveau de la wilaya d’Alger depuis 2014 jusqu'à la fin 2016. Le wali qui s’exprimait à l’occasion d’une conférence-débat organisée au forum d’Echaâb, sur les projets et les ateliers ouverts au niveau de la capitale, afin de faire d’Alger une « capitale méditerranéenne », a précisé que ces familles ont bénéficié du logement social dans ces différentes formules, à savoir, le logement public social avec 36.000 logements, le logement social participatif avec 10.000 unités, en plus des programmes AADL et le promotionnel. Le wali a précisé que les opérations de relogement lancées en 2014, au profit des habitants des bidonvilles, des chalets, des caves et des terrasses des bâtiments, n’ont pas été achevées et se poursuivront dans le temps. Il annoncera à ce titre le lancement de la 22e opération de relogement qui est en cours de préparation au niveau de la wilaya et qui concernera les habitants des chalets, des caves et des « Haouchs ». Le wali a tenu à préciser que les dernières intempéries ont fait que cette opération soit retardée, à cause de l’arrêt des travaux d’aménagement des nouvelles cités qui s’apprêtent à accueillir les nouveaux habitants. Cette opération sera également suivie par d’autres opérations qui prendront en charge même les familles qui habitent dans des logements exigus.



Plus de 15.000 recours depuis 2014



Le wali d’Alger a fait savoir que le nombre des recours formulés par les personnes exclus des listes de bénéficiaires de logement social depuis le début de l’opération en juin 2014, est de 15.000 recours, dont 7.500 ont été pris en charge. M. Zoukh a fait savoir, concernant les recours rejetés, que si leurs titulaires arrivent à prouver leur droit au logement social peut présenter un nouveau recours au niveau des services concernés. Le wali a précisé également que pas moins de 2.000 affaires relatives à des fausses déclarations ont été présentées à la justice, ce qui a permis de restituer plus de 70 unités.

Au sujet des constructions inachevées, M. Zoukh a précisé que ce dossier est en cours d’étude, soulignant que le problème se pose pour les gens qui ont construit leurs habitations sur des terres agricoles ou forestières. Ces cas ne peuvent être réglés que par décision des autorités centrales.



Plusieurs projets prévus pour l’organisation de la circulation et le nettoyage de la capitale



Le wali d’Alger a indiqué par ailleurs que la capitale œuvre à mettre en place des solutions rapides et efficaces pour l’organisation de la circulation, rappelant à ce propos de la création d’une entreprise mixte algéro-espagnole qui se penche actuellement à la réalisation d’une étude dans ce sens. Il mettra en exergue le rôle des Algérois dans l’amélioration de l’image de leur ville sa préservation et la facilitation de la circulation sur ses routes, afin de lui donner le cachet d’une capitale méditerranéenne qu’elle mérite. Il appellera les citoyens à utiliser le transport public et en commun, tel que le métro, le tramway, le train les bus de l’ETUSA, et les bus privés, pour leurs déplacements, estimant que de cette manière le problème de l’embouteillage sera réglé de manière définitive. Au sujet de la propreté de l’environnement, Zoukh a fait savoir que pas moins de 500 points noirs ont été recensés, à travers toute la wilaya, puis ont été pris en charge. Les lieux de décharge des déchets ont été transformés en jardins publics au grand plaisir des habitants d’Alger. Il fait savoir également que la capitale dispose de 25 forêts, dont 13 ont été aménagées pour accueillir les Algérois qui cherchent à se détendre. Il reste 12 forêts, elles seront aménagées prochainement, selon le wali. Concernant la mise en place d’un plan de prévention contre les catastrophes naturelles, Zoukh a annoncé la signature d’une convention avec des partenaires étrangers, pour la préparation d’une étude dans le domaine, dans une période de deux années. Les projets de développement engagés dans la wilaya d'Alger s'inscrivent dans le plan stratégique de modernisation de la capitale allant jusqu'à 2035. Le budget de la wilaya d'Alger pour l'année 2017 a été approuvé le 29 décembre dernier, et qu’une enveloppe de 500 milliards de DA a été adoptée à cet effet, soit 100 milliards de DA de plus par rapport à l'année 2016. Le budget a été revu à la hausse, explique Abdelkader Zoukh, compte tenu de l'ampleur des projets de développement en cours de réalisation dans la wilaya d'Alger. « La wilaya d'Alger, qui est en même temps la capitale du pays, ne doit pas accuser de retard dans la livraison de ces projets », dira-t-il, ajoutant que ces projets s'inscrivent dans le plan stratégique de modernisation de la capitale allant jusqu'en 2035. « Le plan en question est décidé par le Président de la République», fera savoir le wali. Les projets prioritaires auxquels la wilaya d'Alger va s'attaquer en 2017, sont la poursuite de la réalisation de logements toutes formules confondues, l'aménagement urbain, l'aménagement des routes et celui des espaces verts, la réalisation des espaces de distraction et la réalisation des marchés.

Salima Ettouahria